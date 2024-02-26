مباحثات بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اجرى وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد أمبادي، اليوم الإثنين في نواكشوط مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي ، برئاسة فليكس فشر، رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا.
وذكرت وزارة المالية الموريتانية – أن الوزير استعرض مع البعثة مجالات التعاون بين موريتانيا والهيئة المالية الدولية، وسبل تطويره خدمة للتنمية الاقتصادية في بلاده.
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