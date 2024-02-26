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مباحثات بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي

2/26/2024 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اجرى وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد أمبادي، اليوم الإثنين في نواكشوط مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي ، برئاسة فليكس فشر، رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا.

وذكرت وزارة المالية الموريتانية – أن الوزير استعرض مع البعثة مجالات التعاون بين موريتانيا والهيئة المالية الدولية، وسبل تطويره خدمة للتنمية الاقتصادية في بلاده.

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