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تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات

2/26/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات أسبوع يشهد صدور بيانات أولية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر فبراير، تزامنًا مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وفي نهاية تداولات الإثنين، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.35% عند 495.4 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين (-2%) والمرافق (-1.3%) والطاقة (-0.45%) والبنوك (-0.4%).

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وفي حين استقرت قيمة مؤشر“داكس” الألماني عند 17423 نقطة، انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7684 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% عند 7929 نقطة.

وقالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في كلمتها أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي، إن ضغوط الأجور في منطقة اليورو لا تزال قوية، مرجحة أن تصبح“محركًا متزايد الأهمية للأسعار” خلال الأرباع المقبلة.

وانخفض التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة في عام 2023، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تُظهِر بيانات الجمعة، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% في فبراير.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901488

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