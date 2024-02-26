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لاجارد تؤكد أن ضغوط الأجور في منطقة اليورو لا تزال قوية

2/26/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تراجع التضخم في منطقة اليورو سيستمر، لكن صناع السياسات بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن نمو الأسعار يتجه نحو مستهدفه البالغ 2%.

وقالت“كريستين لاجارد”، في كلمتها أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي الإثنين، إن ضغوط الأجور في منطقة اليورو لا تزال قوية، مرجحة أن تصبح“محركًا متزايد الأهمية للأسعار” خلال الأرباع المقبلة.

موضوعات متعلقة تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

وأضافت“لاجارد”:“من المتوقع أن يستمر تباطؤ الضغوط التضخمية، لكن مجلس الإدارة يحتاج إلى أن يكون واثقًا من أن ذلك سيقودنا بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%”، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

ويركز صناع السياسات بشكل خاص على تكاليف العمالة باعتبارها المحرك الرئيسي للتضخم، في ظل توقع الأسواق خفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، قبل شهر من تحرك مماثل محتمل من الاحتياطي الفيدرالي خلال يوليو.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901486

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