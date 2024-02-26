تقرير: الجابون لديها إمكانات كدولة واعدة في إنتاج الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر تقرير حديث الإمكانات المستقبلية الواعدة لانشطة الحفر والتنقيب في الجابون وسط توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يومي.
وأشار التقرير الصادر بمناسبة قرب انعقاد منتدى“الاستثمار في الطاقة الافريقية 2024” والذي سيعقد في باريس خلال مايو المقبل، أن الجابون شرعت في تطبيق أحدث تقنيات الحفر لاستكشاف النفط والاستثمار في إنشاء شبكة غاز محلية، وسط ترقب تحول الجابون إلى واحدة من أكثر أسواق التنقيب نشاطاً في القارة.
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وسلط التقرير الضوء على توجيه الجابون جهودها نحو تحسين أصولها النفطية والاسراع في تحقيق اكتشافات نفطية في المياه العميقة بتكلفة أقل، وسط تسجيل اكتشافات قبالة شاطئ الجابون – الذي يقدر أنه يحتفظ بـ 16 مليون برميل من النفط بينما يبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901485
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