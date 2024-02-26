تقرير: الجابون لديها إمكانات كدولة واعدة في إنتاج الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير حديث الإمكانات المستقبلية الواعدة لانشطة الحفر والتنقيب في الجابون وسط توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يومي.

وأشار التقرير الصادر بمناسبة قرب انعقاد منتدى“الاستثمار في الطاقة الافريقية 2024” والذي سيعقد في باريس خلال مايو المقبل، أن الجابون شرعت في تطبيق أحدث تقنيات الحفر لاستكشاف النفط والاستثمار في إنشاء شبكة غاز محلية، وسط ترقب تحول الجابون إلى واحدة من أكثر أسواق التنقيب نشاطاً في القارة.

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وسلط التقرير الضوء على توجيه الجابون جهودها نحو تحسين أصولها النفطية والاسراع في تحقيق اكتشافات نفطية في المياه العميقة بتكلفة أقل، وسط تسجيل اكتشافات قبالة شاطئ الجابون – الذي يقدر أنه يحتفظ بـ 16 مليون برميل من النفط بينما يبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.

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