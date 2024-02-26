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وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

2/26/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزيرة التجارة الأمريكية“جينا ريموندو”، إن شركات أشباه الموصلات المتقدمة طلبت أكثر من ضعف التمويل الحكومي المتاح وفق قانون الرقائق والبالغ نحو 39 مليار دولار.

وخلال كلمتها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الإثنين، أوضحت“جينا ريموندو” أن الشركات الرائدة مثل،“إنتل” و”تي إس إم سي” و”سامسونج“، تسعى للحصول على تمويل حكومي بأكثر من 70 مليار دولار.

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وأضافت:“الجميع يعرفون أهمية أشباه الموصلات، لكن هناك تغيرًا في قواعد اللعبة، أدى لزيادة الطلب على الرقائق المتطورة، ألا وهو الذكاء الاصطناعي، حيث يتطلب الأمر عشرات الآلاف من الرقائق لتدريب نموذج لغة واحد”.

وأشارت“ريموندو” إلى أنه على الرغم من ريادة الولايات المتحدة في تصميم الرقائق وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنها لا زالت لا تقوم بتصنيع أو تغليف الرقائق المتطورة، مؤكدة الحاجة لمزيد من البحث والتطوير.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901484

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