وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزيرة التجارة الأمريكية“جينا ريموندو”، إن شركات أشباه الموصلات المتقدمة طلبت أكثر من ضعف التمويل الحكومي المتاح وفق قانون الرقائق والبالغ نحو 39 مليار دولار.
وخلال كلمتها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الإثنين، أوضحت“جينا ريموندو” أن الشركات الرائدة مثل،“إنتل” و”تي إس إم سي” و”سامسونج“، تسعى للحصول على تمويل حكومي بأكثر من 70 مليار دولار.
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وأضافت:“الجميع يعرفون أهمية أشباه الموصلات، لكن هناك تغيرًا في قواعد اللعبة، أدى لزيادة الطلب على الرقائق المتطورة، ألا وهو الذكاء الاصطناعي، حيث يتطلب الأمر عشرات الآلاف من الرقائق لتدريب نموذج لغة واحد”.
وأشارت“ريموندو” إلى أنه على الرغم من ريادة الولايات المتحدة في تصميم الرقائق وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنها لا زالت لا تقوم بتصنيع أو تغليف الرقائق المتطورة، مؤكدة الحاجة لمزيد من البحث والتطوير.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901484
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