آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات نحو إجراء تحقيق رسمي مع شركة“آبل“، بسبب قرارها بحظر الوصول إلى تطبيقات من خارج متجر“آبل ستور” الخاص بها، امتثالًا لتشريعات مكافحة الاحتكار.
وأرسلت جهات تنظيم المنافسة في التكتل، أسئلة إلى المطورين الأسبوع الماضي سعيًا لتحديد تأثير قرار صانعة“أيفون” بتعطيل ما يسمى“تطبيقات الويب” في الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت صحيفة“فاينانشال تايمز”.
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يأتي هذا بعد إعلان“آبل” حظر الوصول إلى تطبيقات الويب في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الشهر المقبل، ضمن جهودها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بحجة أن المتصفحات -بخلاف“سافاري”- ستعرض خصوصية المستخدمين للمخاطر التي لا يسمح بها القانون.
عندما تم إطلاق جوال“أيفون” لأول مرة في عام 2007، كان ما يُعرف بـ“تطبيقات الويب” هو الطريقة الوحيدة للمطورين، لتدشين التطبيقات الخاصة بهم، ولكن من خلال متصفح“سافاري” المدمج في أنظمة تشغيل“آبل”.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901483
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