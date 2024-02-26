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آبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا

2/26/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات نحو إجراء تحقيق رسمي مع شركة“آبل“، بسبب قرارها بحظر الوصول إلى تطبيقات من خارج متجر“آبل ستور” الخاص بها، امتثالًا لتشريعات مكافحة الاحتكار.

وأرسلت جهات تنظيم المنافسة في التكتل، أسئلة إلى المطورين الأسبوع الماضي سعيًا لتحديد تأثير قرار صانعة“أيفون” بتعطيل ما يسمى“تطبيقات الويب” في الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت صحيفة“فاينانشال تايمز”.

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يأتي هذا بعد إعلان“آبل” حظر الوصول إلى تطبيقات الويب في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الشهر المقبل، ضمن جهودها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بحجة أن المتصفحات -بخلاف“سافاري”- ستعرض خصوصية المستخدمين للمخاطر التي لا يسمح بها القانون.

عندما تم إطلاق جوال“أيفون” لأول مرة في عام 2007، كان ما يُعرف بـ“تطبيقات الويب” هو الطريقة الوحيدة للمطورين، لتدشين التطبيقات الخاصة بهم، ولكن من خلال متصفح“سافاري” المدمج في أنظمة تشغيل“آبل”.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107901483

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