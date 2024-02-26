تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.6% في جلسة اليوم الإثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ بداية فبراير الحالي وسط سيولة نشطة تجاوزت 9.1 مليار ريال ومع انخفاض 186 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.

وحسب موقع ( CNBC ) جاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.5% وسط تقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.3%.

موضوعاتآبل تواجه تحقيقًا محتملًا عقب حظرها تطبيقات الويب في أوروبا وزيرة التجارة الأمريكية: شركات الرقائق طلبت تمويلًا يتجاوز 70 مليار دولار تقرير: الجابون لديها إمكانات كدولة واعدة في إنتاج الطاقة

كما تراجع سهم سابك بنسبة 1.25% قبل يوم من إعلان النتائج المالية للشركة وسط توقعات بارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 105%، وانخفاض الأرباح السنوية بنسبة 86%.

وفي سياق متصل -أغلقت أسواق الخليج على تباين في جلسة الإثنين وسط زخم في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات واستحقاقات التوزيعات النقدية.

كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الخميس المقبل ، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي ، لمعرفة مسار خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.4% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بدعم من مكاسب سهمي مصرف قطر الإسلامي وأوريدو بنسبة 1.2% و3.6% على التوالي.

وأعلن رئيس شركة قطر للطاقة سعد الكعبي يوم الأحد عن توسعة جديدة في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال ستضيف 16 مليون طن سنويًا إلى خطط التوسع الحالية، ليصل إجمالي الطاقة إلى 142 مليون طن سنويًا.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الإثنين مسجلاً أدنى إغلاق له في 4 أشهر بضغط من انخفاض سهمي أبوظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 0.9% لكل منهما.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06% مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهمي دبي الإسلامي وسالك بنسبة 0.5% و1.2% على التوالي.





المصدر: