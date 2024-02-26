تباين أداء أسواق الخليج بالتزامن مع استحقاقات التوزيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.6% في جلسة اليوم الإثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ بداية فبراير الحالي وسط سيولة نشطة تجاوزت 9.1 مليار ريال ومع انخفاض 186 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.
وحسب موقع ( CNBC ) جاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.5% وسط تقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.3%.
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كما تراجع سهم سابك بنسبة 1.25% قبل يوم من إعلان النتائج المالية للشركة وسط توقعات بارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 105%، وانخفاض الأرباح السنوية بنسبة 86%.
وفي سياق متصل -أغلقت أسواق الخليج على تباين في جلسة الإثنين وسط زخم في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات واستحقاقات التوزيعات النقدية.
كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الخميس المقبل ، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي ، لمعرفة مسار خفض الفائدة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.4% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بدعم من مكاسب سهمي مصرف قطر الإسلامي وأوريدو بنسبة 1.2% و3.6% على التوالي.
وأعلن رئيس شركة قطر للطاقة سعد الكعبي يوم الأحد عن توسعة جديدة في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال ستضيف 16 مليون طن سنويًا إلى خطط التوسع الحالية، ليصل إجمالي الطاقة إلى 142 مليون طن سنويًا.
وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الإثنين مسجلاً أدنى إغلاق له في 4 أشهر بضغط من انخفاض سهمي أبوظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 0.9% لكل منهما.
كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06% مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهمي دبي الإسلامي وسالك بنسبة 0.5% و1.2% على التوالي.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107901482
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