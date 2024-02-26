الرئيس يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه وحكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة

الرئيس يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه وحكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة
التاريخ
2/26/2024 2:21:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.
وقد أصدر الرئيس اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته
بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
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