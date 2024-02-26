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الرئيس يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه وحكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة

2/26/2024 2:21:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.

وقد أصدر الرئيس اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته
بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

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