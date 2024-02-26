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السعودية تعتزم انشاء خط طيران مباشر بين المملكة والبرازيل

2/26/2024 2:19:05 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أفادت وزارة السياحة البرازيلية في بيان نشرته مساء الثلاثاء 20 شباط/فبراير، بأن شركة الخطوط الجوية السعودية تعتزم إنشاء رحلة طيران مباشر بين المملكة العربية السعودية والبرازيل. وأضاف البيان أنه خلال اجتماع ثنائي مع وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 17 شباط/فبراير” شددت السعودية على نيتها إنشاء خط طيران مباشر إلى البرازيل عن طريق السعودية”.

وفقاً لوزارة السياحة البرازيلية” تقوم الحكومة السعودية حالياً بإنجاز دراسات من أجل تحديد الوجهات التي يتضمنها هذا المسار، وبالتالي المضي قدماً في العرض الذي سيزيد من التواصل بين البلدين” في الصورة أعلاه طائرة الخطوط السعودية تحلق فوق برشلونا.

عُقِدَ هذا الاجتماع بين السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، آنا كارلا لوبيز، ونائب وزير السياحة السعودي، سلطان المسلم، في جامايكا، حيث كانا يشاركان في المؤتمر الدولي الثاني حول مرونة السياحة وإدارة الأزمات.

كما بحث الاجتماع موضوع آخر وهو مشاركة التجربة البرازيلية في السياحة الساحلية. حيث قالت وزارة السياحة البرازيلية:” هكذا يمكن للبرازيل مساعدة هذا البلد العربي من خلال ابحارها في البحر الأحمر من أجل تنمية قطاع السياحة الساحلية. وللاستفادة من التجربة البرازيلية الناجحة، قامت السعودية بدعوة فنيين برازيليين للمشاركة والمساعدة في تنمية وتطوير الساحل السعودي كوجهة للشمس والشواطئ”.

©Urbanandsport/NurPhoto/AFP

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