السعودية تعتزم انشاء خط طيران مباشر بين المملكة والبرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أفادت وزارة السياحة البرازيلية في بيان نشرته مساء الثلاثاء 20 شباط/فبراير، بأن شركة الخطوط الجوية السعودية تعتزم إنشاء رحلة طيران مباشر بين المملكة العربية السعودية والبرازيل. وأضاف البيان أنه خلال اجتماع ثنائي مع وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 17 شباط/فبراير” شددت السعودية على نيتها إنشاء خط طيران مباشر إلى البرازيل عن طريق السعودية”.
وفقاً لوزارة السياحة البرازيلية” تقوم الحكومة السعودية حالياً بإنجاز دراسات من أجل تحديد الوجهات التي يتضمنها هذا المسار، وبالتالي المضي قدماً في العرض الذي سيزيد من التواصل بين البلدين” في الصورة أعلاه طائرة الخطوط السعودية تحلق فوق برشلونا.
عُقِدَ هذا الاجتماع بين السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، آنا كارلا لوبيز، ونائب وزير السياحة السعودي، سلطان المسلم، في جامايكا، حيث كانا يشاركان في المؤتمر الدولي الثاني حول مرونة السياحة وإدارة الأزمات.
كما بحث الاجتماع موضوع آخر وهو مشاركة التجربة البرازيلية في السياحة الساحلية. حيث قالت وزارة السياحة البرازيلية:” هكذا يمكن للبرازيل مساعدة هذا البلد العربي من خلال ابحارها في البحر الأحمر من أجل تنمية قطاع السياحة الساحلية. وللاستفادة من التجربة البرازيلية الناجحة، قامت السعودية بدعوة فنيين برازيليين للمشاركة والمساعدة في تنمية وتطوير الساحل السعودي كوجهة للشمس والشواطئ”.
©Urbanandsport/NurPhoto/AFP
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