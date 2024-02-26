البرازيل تدخل سوق الماشية الحية في سلطنة عُمان

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – نشرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية في يوم الخميس 22 شباط فبراير، معلومات تفيد بأنه أصبح بإمكان البرازيل تصدير الماشية الحية إلى هذا البلد العربي الشرق أوسطي بهدف التسمين والذبح. حيث تلقت تأكيداً من الحكومة العُمانية خلال بعثة للوزارة في هذا البلد العربي.
وقال السكرتير روبيرتو بيروزا:” توجهنا بطلب من وزير الزراعة كارلوس فافارو، ببعثة إلى الشرق الأوسط لزيارة بعض الدول بهدف توسيع الأعمال الزراعية البرازيلية وفتح أسواق جديدة والحصول على موافقات على مصانع أو مسالخ من خلال نظام الـPRE-LISTING (الذي يلغي ضرورة القيام بعملية التدقيق المحلية) وبحث استيراد الاسمدة النيتروجينية”
يشغل بيروزا منصب سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة البرازيلية، وهو من ضمن الوفد البرازيلي إلى هذا البلد العربي يرافقه كل من نائب سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في الوزارة، جوليو راموس، ومدير الترويج التجاري والاستثمارات في الوزارة، مارسيل موريرا.
وفقاً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، فإن البرازيل في العام 2023 قامت بتصدير ما قيمته 488 مليون دولار أمريكي من الابقار الحية إلى 23 بلد. وكانت البرازيل قد صدَرَتْ إلى سلطنة عُمان ما قيمته 330 مليون دولار أمريكي من مختلف فئات المنتجات، بزيادة وقدرها 70% بالمقارنة مع العام 2022. حيث شكلت اللحوم 55% من إجمالي الصادرات، ووصلت إلى 97% بإضافة لحوم الدجاج.
كما قام وفد وزارة الزراعة البرازيلية خلال هذه البعثة إلى عُمان كذلك ببحث مواضيع أخرى مع السلطات العُمانية، مثل الأمن الغذائي والبرنامج البرازيلي لتحويل الاراضي الوعرة لصالحة للزراعة والشراكات في قطاع الأسمدة والسكر وحبوب تغذية الحيوانات والحيوانات الحية ولحوم الدجاج والأسماك واستثمارات وإمكانية تجهيز ومعالجة المنتجات البرازيلية في عُمان، وغيرها من المواضيع.
وفي لقاء مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة العُمانية لشؤون ترويج الاستثمارات، ابتسام أحمد سعيد الفروجية، بحث الوفد موضوع إمكانية حصول البرازيل على الأسمدة النيتروجينية العُمانية. ووفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، فإن الجانب العُماني تلقى الفكرة بشكل إيجابي وقال إن الوزارة والهيئة العُمانية للاستثمارات (نتاج)، وهي الهيئة المسؤولة عن الأمن الغذائي في البلاد، سيساعدان معاً في بناء استراتيجية شراكة بين البلدين في هذا المجال.
الصورة أعلاه مجرد صورة توضيحية.
©Lou Avers/AFP
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