البرازيل تدخل سوق الماشية الحية في سلطنة عُمان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – نشرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية في يوم الخميس 22 شباط فبراير، معلومات تفيد بأنه أصبح بإمكان البرازيل تصدير الماشية الحية إلى هذا البلد العربي الشرق أوسطي بهدف التسمين والذبح. حيث تلقت تأكيداً من الحكومة العُمانية خلال بعثة للوزارة في هذا البلد العربي.

وقال السكرتير روبيرتو بيروزا:” توجهنا بطلب من وزير الزراعة كارلوس فافارو، ببعثة إلى الشرق الأوسط لزيارة بعض الدول بهدف توسيع الأعمال الزراعية البرازيلية وفتح أسواق جديدة والحصول على موافقات على مصانع أو مسالخ من خلال نظام الـPRE-LISTING (الذي يلغي ضرورة القيام بعملية التدقيق المحلية) وبحث استيراد الاسمدة النيتروجينية”

يشغل بيروزا منصب سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة البرازيلية، وهو من ضمن الوفد البرازيلي إلى هذا البلد العربي يرافقه كل من نائب سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في الوزارة، جوليو راموس، ومدير الترويج التجاري والاستثمارات في الوزارة، مارسيل موريرا.

وفقاً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، فإن البرازيل في العام 2023 قامت بتصدير ما قيمته 488 مليون دولار أمريكي من الابقار الحية إلى 23 بلد. وكانت البرازيل قد صدَرَتْ إلى سلطنة عُمان ما قيمته 330 مليون دولار أمريكي من مختلف فئات المنتجات، بزيادة وقدرها 70% بالمقارنة مع العام 2022. حيث شكلت اللحوم 55% من إجمالي الصادرات، ووصلت إلى 97% بإضافة لحوم الدجاج.

كما قام وفد وزارة الزراعة البرازيلية خلال هذه البعثة إلى عُمان كذلك ببحث مواضيع أخرى مع السلطات العُمانية، مثل الأمن الغذائي والبرنامج البرازيلي لتحويل الاراضي الوعرة لصالحة للزراعة والشراكات في قطاع الأسمدة والسكر وحبوب تغذية الحيوانات والحيوانات الحية ولحوم الدجاج والأسماك واستثمارات وإمكانية تجهيز ومعالجة المنتجات البرازيلية في عُمان، وغيرها من المواضيع.

وفي لقاء مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة العُمانية لشؤون ترويج الاستثمارات، ابتسام أحمد سعيد الفروجية، بحث الوفد موضوع إمكانية حصول البرازيل على الأسمدة النيتروجينية العُمانية. ووفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، فإن الجانب العُماني تلقى الفكرة بشكل إيجابي وقال إن الوزارة والهيئة العُمانية للاستثمارات (نتاج)، وهي الهيئة المسؤولة عن الأمن الغذائي في البلاد، سيساعدان معاً في بناء استراتيجية شراكة بين البلدين في هذا المجال.

الصورة أعلاه مجرد صورة توضيحية.





©Lou Avers/AFP