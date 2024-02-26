نظارات لابيما Lapima: نظارات فاخرة برازيلية الصنع

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – لن ينفع البحث في لغات أخرى عن أصل أو معنى Lapima، فهو اسم تم اختياره من قبل رائدي الأعمال جيزيلي وغوستافو اسيس للعلامة التجارية للنظارات الفارهة التي صمماها في العام 2016.“Lapima” هي كلمة مرادفة لعبارة“هناك في الأعلى” وهي الطريقة التي كان بكر الزوجان غوغا يستخدمها للإشارة إلى الأماكن المرتفعة. وتقول جيزيلي : ” كنا نعشق الطريقة التي كان يقول فيها معنى الكلمة”، لذلك كان من المنطقي جداً إعطاء اسم Lapima لتصميمهما اللذان يعتبرانه طفلهم الرابع”. كما أن جيزيلي أم لجواكيم وكارلوتا كذلك. في الصورة أعلاه جيزيلي وغوستافو.

الزوجان غوستافو وجزيلي

كان الزوجان قد اكتشفا منذ 14 عاماً أن الشراكة العاطفية مفيدة كذلك في عالم الأعمال، حيث تشاركا في تأسيس متجر ذو صلة بعالم الأزياء:“لقد كان عملاً ناجحاً منذ البداية”، ومن ثم قاما ببيع هذه الشركة عندما قررا تأسيس شركة أخرى انطلاقاً من الصفر أي بمعنى آخر من البداية، وذلك من خلال مشروع أصيل كأنه يحتوي على جيناتهم الخاصة. أما اختيار ما سيتم انتاجه فلم يكن صعباً. يقولان:“نعتقد بأن النظارات عبارة عن طريقة للتعبير عن الأسلوب أو الشكل، وكوننا مستهلكين لهذا المنتج، فإننا نرى لهذه الفئة فرصة جيدة في السوق”. فخلال 8 سنوات فقط، تنتشر المنتجات التي تم تصميمها في البرازيل في 30 بلد.“لدينا محل تجاري في ساو باولو، كم الدينا في الخارج 330 نقطة بيع، سواء محلات النظارات في الأسواق المستقلة أو في محلات الأزياء ذات العلامات التجارية الفاخرة”.

نظارات كتحفة فنية

كانت دبي أول من فتحت أبوابها للعلامة التجارية البرازيلية في العالم العربي.” حيث دخلنا في فبراير من العام 2024 من خلال Galeria Lafayette وشركة بصريات تدعى (فن البصريات)، كما شاركت Lapima للمرة الثانية في معرض MIDO، وهو معرض للبصريات يعقد سنوياً في ميلان، الذي يقدم للسوق أحدث التصاميم والحلول الأكثر تطوراً في عالم البصريات.” كنا قد استقبلنا بعض العملاء في أبو ظبي والكويت والسعودية ومصر”، وتفتخر جيزيلي كونها تواجدت في هذه الاماكن.

ولدت Lapima بهدف تصميم أشكال ينظر إليها ويمكن اعتبارها تحفاً فنية، تصاميم يمكن تركها كإرث. وتوضح جيزيلي قائلة:“أردنا قطعة لا يمكن ملاحظتها ويمكن للناس الاحتفاظ بها مدى الحياة وأن تكون جزء من حياتهم كما في الماضي. قطعة أبدية ذات تصميم ونوعية رائعة”.

حملة Lapima: الاستثمار في التصاميم

خلال تصميمهما للنظارات، وضعا نصب أعينهما الجمهور العاشق للسفر، الذي يقدر التصاميم المعمارية والرقص والفنون بشكل عام. وتضيف جيزيلي:“تصاميمنا هي لأولئك الذين يعشقون الاشياء الجيدة في الحياة، البسيطة والمصنوعة بشكل جيد”. هكذا هي تقول بأن الطريق إلى السوق الفارهة كانت طريق طبيعية عندما وضعا خطة العمل.“وكون الاشكال لديها تصميم معقد لإنتاجها، شعرنا أنه يجب علينا البحث عن أفضل المواد الخام كذلك. إن خطة عملنا كانت قد ركزت على سوق النظارات العالمية الفاخرة ذات العلامات التجارية الفارهة المستقلة.

تقوم الشركة منذ العام 2017 بعرض مجموعة منتجاتها مرتين سنوياً في باريس، حيث إن 70% من المنتجات مخصصة للسوق العالمية. وتقول جيزيلي أن نجاح هذه العلامة التجارية يعود لحقيقة تقديم منتج مبتكر وعصري 100%.

إن نماذج هذه العلامة التجارية تلقى قبولاً سواء في البرازيل أو في الخارج. فوفقاً لجزيلي:” إن تصاميمنا متباينة، ولكن من يبحث عن قطع تؤكد الأصالة فسيجدها منتشرة في العالم أجمع”. وفقاً لجزيلي كذلك من يختار نظارات Lapima هم الاشخاص اللذين تتراوح أعمارهم من الـ 35 عاماً فما فوق، وهم مستقلون، يجوبون عالم الفن، والأزياء واثقون جداً بأنفسهم بحيث يضعون قطعة استثنائية على وجوههم.

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