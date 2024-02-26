نظارات لابيما Lapima: نظارات فاخرة برازيلية الصنع

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Paula Medeiros
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ساو باولو – لن ينفع البحث في لغات أخرى عن أصل أو معنى Lapima، فهو اسم تم اختياره من قبل رائدي الأعمال جيزيلي وغوستافو اسيس للعلامة التجارية للنظارات الفارهة التي صمماها في العام 2016.“Lapima” هي كلمة مرادفة لعبارة“هناك في الأعلى” وهي الطريقة التي كان بكر الزوجان غوغا يستخدمها للإشارة إلى الأماكن المرتفعة. وتقول جيزيلي : ” كنا نعشق الطريقة التي كان يقول فيها معنى الكلمة”، لذلك كان من المنطقي جداً إعطاء اسم Lapima لتصميمهما اللذان يعتبرانه طفلهم الرابع”. كما أن جيزيلي أم لجواكيم وكارلوتا كذلك. في الصورة أعلاه جيزيلي وغوستافو.
الزوجان غوستافو وجزيلي
كان الزوجان قد اكتشفا منذ 14 عاماً أن الشراكة العاطفية مفيدة كذلك في عالم الأعمال، حيث تشاركا في تأسيس متجر ذو صلة بعالم الأزياء:“لقد كان عملاً ناجحاً منذ البداية”، ومن ثم قاما ببيع هذه الشركة عندما قررا تأسيس شركة أخرى انطلاقاً من الصفر أي بمعنى آخر من البداية، وذلك من خلال مشروع أصيل كأنه يحتوي على جيناتهم الخاصة. أما اختيار ما سيتم انتاجه فلم يكن صعباً. يقولان:“نعتقد بأن النظارات عبارة عن طريقة للتعبير عن الأسلوب أو الشكل، وكوننا مستهلكين لهذا المنتج، فإننا نرى لهذه الفئة فرصة جيدة في السوق”. فخلال 8 سنوات فقط، تنتشر المنتجات التي تم تصميمها في البرازيل في 30 بلد.“لدينا محل تجاري في ساو باولو، كم الدينا في الخارج 330 نقطة بيع، سواء محلات النظارات في الأسواق المستقلة أو في محلات الأزياء ذات العلامات التجارية الفاخرة”.
نظارات كتحفة فنية
كانت دبي أول من فتحت أبوابها للعلامة التجارية البرازيلية في العالم العربي.” حيث دخلنا في فبراير من العام 2024 من خلال Galeria Lafayette وشركة بصريات تدعى (فن البصريات)، كما شاركت Lapima للمرة الثانية في معرض MIDO، وهو معرض للبصريات يعقد سنوياً في ميلان، الذي يقدم للسوق أحدث التصاميم والحلول الأكثر تطوراً في عالم البصريات.” كنا قد استقبلنا بعض العملاء في أبو ظبي والكويت والسعودية ومصر”، وتفتخر جيزيلي كونها تواجدت في هذه الاماكن.
ولدت Lapima بهدف تصميم أشكال ينظر إليها ويمكن اعتبارها تحفاً فنية، تصاميم يمكن تركها كإرث. وتوضح جيزيلي قائلة:“أردنا قطعة لا يمكن ملاحظتها ويمكن للناس الاحتفاظ بها مدى الحياة وأن تكون جزء من حياتهم كما في الماضي. قطعة أبدية ذات تصميم ونوعية رائعة”.
حملة Lapima: الاستثمار في التصاميم
خلال تصميمهما للنظارات، وضعا نصب أعينهما الجمهور العاشق للسفر، الذي يقدر التصاميم المعمارية والرقص والفنون بشكل عام. وتضيف جيزيلي:“تصاميمنا هي لأولئك الذين يعشقون الاشياء الجيدة في الحياة، البسيطة والمصنوعة بشكل جيد”. هكذا هي تقول بأن الطريق إلى السوق الفارهة كانت طريق طبيعية عندما وضعا خطة العمل.“وكون الاشكال لديها تصميم معقد لإنتاجها، شعرنا أنه يجب علينا البحث عن أفضل المواد الخام كذلك. إن خطة عملنا كانت قد ركزت على سوق النظارات العالمية الفاخرة ذات العلامات التجارية الفارهة المستقلة.
تقوم الشركة منذ العام 2017 بعرض مجموعة منتجاتها مرتين سنوياً في باريس، حيث إن 70% من المنتجات مخصصة للسوق العالمية. وتقول جيزيلي أن نجاح هذه العلامة التجارية يعود لحقيقة تقديم منتج مبتكر وعصري 100%.
إن نماذج هذه العلامة التجارية تلقى قبولاً سواء في البرازيل أو في الخارج. فوفقاً لجزيلي:” إن تصاميمنا متباينة، ولكن من يبحث عن قطع تؤكد الأصالة فسيجدها منتشرة في العالم أجمع”. وفقاً لجزيلي كذلك من يختار نظارات Lapima هم الاشخاص اللذين تتراوح أعمارهم من الـ 35 عاماً فما فوق، وهم مستقلون، يجوبون عالم الفن، والأزياء واثقون جداً بأنفسهم بحيث يضعون قطعة استثنائية على وجوههم.
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