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122 دولة من ضمنها البرازيل توقعن اتفاقية حول الاستثمارات

2/26/2024 2:19:01 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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توصلت 122 دولة من بينها البرازيل، يوم الأحد 25 شباط/فبراير، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى اتفاقية لتسهيل الاستثمارات والتي تهدف لتبسيط العمليات بين اقتصادات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ومنح المستثمرين المزيد من الفرص وتعزيز السلوك التجاري المسؤول في العمليات الدولية. إن التوقيع على هذه الاتفاقية يسبق افتتاح المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة الدولية، الذي سيقام في الفترة 26 – 29 شباط/فبراير.

وتوضح سكرتيرة التجارة الخارجية، تاتيانا برازيرز، والتي تمثل وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية في المؤتمر المنعقد في دولة الإمارات قائلة:” توجد قيمة كبرى في تأسيس معايير دولية ذات حد أدنى من الشفافية، لتبسيط وتسهيل الاستثمارات، ومنع النزاعات كذلك” وتضيف:“كما تتضمن هذه الاتفاقية فقرات تلزم الدول بإلزام المستثمرين بالتزامات اجتماعية وبيئية”.

ووفقاً لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، فإن الاتفاقية حول تسهيل الاستثمارات بهدف التنمية (AFID بالإنكليزية) قيد التحضير منذ العام 2017 بمشاركة فعالة وقوية من قبل البرازيل، التي تمتلك خبرة معروفة في هذا المجال.

ووفقاً لحسابات وتوقعات الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة (CNI)، فإن الاتفاقية حول تسهيل الاستثمارات بهدف التنمية لديها إمكانات لرفع الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي بنسبة 2.1% في فترة خمس سنوات، وتحقيق زيادة في الاستثمارات بنسبة 5.9%. من ضمن الدول العربية التي وقعت على هذه الاتفاقية: البحرين وجيبوتي والكويت وموريتانيا والمغرب وعُمان وقطر، والسعودية والإمارات واليمن.

خبر صحفي

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