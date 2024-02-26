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الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

2/26/2024 2:08:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع الدولار أمس الاثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، يوم الخميس المقبل وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري.
كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.
وتصدر بيانات أسعار المستهلكين على مستوى اليابان اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي عند 1.8% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.
ومن شأن ذلك أن يعقد خطط بنك اليابان لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، ما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 20% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو، مقارنة بنسبة 90% تقريبا قبل شهر.

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