زين جددت مشاعر الحب والولاء والانتماء للكويت بالأعياد الوطنية



«عائلة زين» احتفت بالأعياد الوطنية بحضور الإدارة التنفيذية ونجوم الإعلان

«زين» شاركت المجتمع أفراحه عبر فقرات تراثية وأنشطة وطنية طوال فبراير

العمل الوطني «تبختري بالزين» تغنّى بأمجاد الوطن والتمسك بالوحدة الوطنية المجتمع تعوّد على رؤية «زين» حاضرة بأكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية

جددت زين مشاعر الحب والولاء والانتماء للكويت في الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير كعادتها في موسم الأعياد الوطنية بشهر فبراير من كل عام، وذلك عبر برنامج شامل ومتجدد من الفعاليات الوطنية والأنشطة الترفيهية والفقرات التراثية التي تفاعلت من خلالها عن قرب مع الجماهير كبارا وصغارا، لترسم صورة جميلة عكست حب ووفاء الكويتيين لوطنهم في هذا الموسم الغالي على الجميع.وتأتي مشاركة زين في أكبر الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني عاما بعد عام لتجسد إيمانها العميق بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية في مشاركة الشعب الكويتي أفراحه واحتفالاته الوطنية، فهي تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي تعمل به وتخدمه.وتعود المجتمع الكويتي على رؤية زين حاضرة وبقوة في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية على مدار العام وبالأخص في موسم الأعياد الوطنية، وتنتظر الجماهير أعمالها التلفزيونية الوطنية بلهفة لما تحتويه من مشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن، حيث تسعى الشركة لأن تضيف بصمتها الخاصة إلى أعمالها ومشاركاتها الاجتماعية لتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية «زين عالم جميل».وكعادتها كل عام، نظمت الشركة حفلها السنوي الكبير الذي احتفلت فيه بالأعياد الوطنية مع عائلة زين من الموظفين ومسؤولي الإدارة التنفيذية، والذي شهد هذا العام حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية بالشركة، بالإضافة إلى حشد كبير من الموظفين من مختلف القطاعات والإدارات الذين حرصوا على المشاركة بهذا الحفل ليعبروا عن حبهم ووفائهم للكويت في أعيادها.وكان للحفل هذا العام رونق خاص تمثل في مشاركة نجوم عمل زين الوطني لعام 2024 «تبختري بالزين يا أجمل بلد»، وفي مقدمتهم صوت الكويت الفنانة القديرة سناء الخراز بطلة العمل، والشاعر سالم سيار العنزي الذي أبدع بكتابة كلمات الإعلان، والملحن سليمان غنام الديكان الذي أحيت ألحانه العمل، ونجمات العمل من طالبات الكويت اللاتي أدين الوصلات الاستعراضية التراثية التي ظهرت بالعمل وسط تفاعل موظفي زين.وعلى هامش الحفل، قام بدر الخرافي ونواف الغربللي بتكريم نجوم الإعلان تقديرا لدورهم في إنجاح هذا العمل الوطني الرائع، وفي مقدمتهم صوت الكويت الفنانة القديرة سناء الخراز التي أخذت مشاهدي ومستمعي الإعلان في رحلة إلى الماضي الجميل عبر صوتها الشجي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأذهان الكويتيين مع الأوبريتات الوطنية في الثمانينيات والتسعينيات، كما ألقى الشاعر سالم سيار العنزي قصيدة وطنية جميلة أمام الحاضرين.ولاقى العمل الوطني «تبختري بالزين يا أجمل بلد» استحسان وتفاعل الشعب الكويتي، وتخطى حاجز الثلاثة ملايين ونصف مليون مشاهدة في اليوتيوب حتى الآن، وهو من إنتاج شركة Joy، وتتغنى كلماته بأمجاد الوطن وتاريخه، وأهمية التمسك بالوحدة الوطنية، ومواصلة مسيرة النهضة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر.ويعتبر هذا الحفل أحد أبرز الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي تنظمها زين لموظفيها في شهر فبراير من كل عام، حيث تجمع هذه المناسبة الوطنية الغالية موظفي الشركة مع الإدارة التنفيذية بالشكل الذي يعزز من أواصر الروابط بين أفراد عائلة زين، وتجدد روح الفريق الواحد تحت راية حب الوطن.وتم خلال الحفل تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية التي تمحورت حول حب الوطن والتراث الكويتي الأصيل، والتي شارك فيها موظفو الشركة في أجواء وطنية غلبت عليها روح العائلة الواحدة، هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات وتوزيع الجوائز القيمة للفائزين، إلى جانب تواجد فرقة دسمان الشعبية التي أمتعت الجمهور بوصلاتها الغنائية الوطنية المميزة خلال الحفل.وكعادتها السنوية في فبراير، تحرص زين على التواجد المباشر والفعال في كبرى الفعاليات المجتمعية التي يقبل عليها الشعب الكويتي ليعبر عن حبه لوطنه، وهي المشاركات التي تجد الشركة فيها الفرصة لتشارك فرحة وبهجة الأعياد الوطنية مع الجماهير عن قرب على طريقتها الخاصة عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والفقرات التراثية.وجاءت مشاركات زين الوطنية هذا العام عبر العديد من الفقرات التفاعلية التي استمرت طوال شهر فبراير وبالأخص خلال عطلة الأعياد الوطنية، وذلك في كل من حديقة جنوب الصباحية التي ترعاها بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية استمرارا لشراكتها الاستراتيجية مع القطاع العام لدعم المشاريع الترفيهية الأكبر في البلاد، بالإضافة إلى «قوت ماركت» بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي تعتبر الشركة شريكا استراتيجيا له في موسمه العاشر.وشملت الفقرات التي قدمتها زين في كل حديقة جنوب الصباحية و«قوت ماركت» استعراضات العرضة الكويتية مع عدد من أشهر الفرق الشعبية المحلية التي خلقت أجواء احتفالية وطنية فريدة من نوعها، هذا بالإضافة إلى الوصلات الاستعراضية الغنائية التي أدتها نجمات عمل زين الوطني «تبختري بالزين يا أجمل بلد» من طالبات الكويت وسط تفاعل رائع مع الجماهير الحاضرة.كما قدمت زين العديد من الأنشطة الترفيهية للعائلات والأطفال التي حرصت على أن تلونها بالطابع الوطني لغرس قيم ومشاعر حب الوطن في نفوسهم منذ الصغر، بالإضافة إلى توزيع علم الكويت الضخم بطول 7 أمتار للزوار لتشجيعهم على إحياء العادة القديمة المتمثلة بتعليق العلم فوق المنازل خلال شهر فبراير، وبطولة الـ PlayStation الأسبوعية لرواد حديقة جنوب الصباحية، وتقديم العروض الخاصة على أحدث المنتجات، وغيرها الكثير.وتفخر زين بشراكتها الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، والتي غطت عددا من المشاريع الترفيهية الكبرى على مستوى البلاد خلال الفترة السابقة، حيث لمست زين اهتماما بالغا من قبل القطاع العام لإنجاح العديد من الخطط الترويحية التي تخدم المجتمع الكويتي بجميع فئاته، وحرصت الشركة على مد جسور التعاون لتعكس الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير مختلف المشاريع التنموية بالدولة.كما تعتبر زين من أوائل الداعمين الرئيسيين لـ «قوت ماركت» المبادرة المجتمعية الفريدة من نوعها على مر السنوات السابقة، وحرصت على التواجد في موسمها الجديد الذي عادت بشكل أكثر إبداعا، وذلك انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتشجيع الطاقات والمواهب المحلية والمساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.وتحــت مظلة رعايتها لحديقــة جنوب الصباحية بالتعــاون مع شركــــة المشروعات السياحية، نظمت زين عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لزوار الحديقة بالتعاون مع إذاعة 360 اف ام احتفالا بالأعياد الوطنية، وذلك بشكل يومي على مدار 5 أيام متتالية خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.واستضافت زين هذه الأنشطة في جناحها الخاص بحديقة جنوب الصباحية، وقد شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا من العائلات والشباب والأطفال من زوار الحديقة، حيث قام الإعلامي المتميز أسامة فودا بإمتاع الجمهور بالعديد من الفقرات التفاعلية والترفيهية التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 أف أم مباشرة من جناح الشركة، وشهدت الفعالية توزيع العديد من الجوائز على الجماهير والحضور.وحرصت زين على أن تكون من أوائل الداعمين لمشروع حديقة جنوب الصباحية انطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مختلف المشاريع الترفيهية والترويحية الكبرى في البلاد، والتي تقدم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة، وتسهم في تنشيط الحركتين الاقتصادية والسياحية في الدولة.«تبختري بالزين يا أجمل بلد»رش الوله للبلد بورود.. عطر أهلها ونواحيهاوإن ذعذعت مع هبوب النود.. سلم على الدار ومن فيهااثبتي مثل البيارق بالنصر.. وانحني مثل السنابل للفقيرتبختري بالزين إنتي من عمر.. كل معاني المجد بعيون الأميربدت حكايات الوطن بالشواميخ.. من شيدوا قمة وطنا من عصوريفوح بالأمجاد عطر التواريخ.. رفعة وطنا من كفوف المطانيخبشيخنا مشعل بلدنا تستنير.. السند وقت الشدايد والفخرالأمير اللي على الشدة كبير.. السند مشعل وقت الشدايد والفخرالوطن سيرة تواريخه عبير.. والعلم مجد يرفرف في سماههذا وقت للصغير وللكبير.. والوطن محتاجنا دايم معاهوالبيارق كلها بكف الأمير.. لا مشى حنا مشينا من وراههو صليب الراي بالوقت العسير.. وبالرخا لأجل الوطن طيب وحياه