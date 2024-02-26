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الجوعان العمل لديمومة الأمن الغذائي وسلاسل التوريدات

2/26/2024 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ضرورة العمل على تعزيز المشاركة بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية لديمومة ملف الأمن الغذائي وتدفق سلاسل التوريد العالمية.
حديث الجوعان جاء على هامش انطلاق اجتماع المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه الإمارات بهدف تعزيز قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف للاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكد الجوعان ان الكويت ملتزمة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى استعداد للعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء في إنجاح المؤتمر وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
وأشار إلى دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي لا يقل أهمية عن دور الحكومات من خلال تكثيف جهوده لتحقيق نظام تجاري أكثر عدلا وشمولا واستدامة.
وأعرب عن أمله في أن تعمل الدول الأعضاء لوضع الملامح الرئيسية لتوفير صادرات قيمة للاقتصادات الوطنية وإيجاد بيئة أعمال مبدعة لاستدامة الشركات الصغيرة والناشئة وريادة الأعمال والتي سيثمر عنها تحفيز الابتكار وزيادة الصادرات البينية.
ويمثل الكويت في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي وفد رسمي برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الجوعان ويضم كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد العدواني.
كما يضم الوفد كلا من الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي، بالإضافة إلى كل من مدير إدارة المنظمات الخارجية عبدالمحسن العطار ومدير مكتبي الوزير عبدالرحمن النومس، ومدير إدارة العلاقات في التجارة خالد العبدالهادي وبحضور المستشار في سفارة الكويت في أبوظبي ناصر أبا الخيل.
ويستضيف المؤتمر الذي يستمر حتى الـ 29 من فبراير الجاري 175 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، حيث يتاح خلال المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.
وسيتيح المؤتمر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.

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