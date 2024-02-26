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التجاري يستضيف طلبة مركز الرعاية النهارية في مبناه الرئيسي

2/26/2024 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، استقبل فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي طلبة مركز الرعاية النهارية «الصليبخات»، بهدف مشاركة أسرة البنك الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لكويتنا الحبيبة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، ورئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.
وفي هذا الإطار، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية ونؤمن بضرورة التواصل مع جميع فئات المجتمع عند الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية ومشاركتها فرحة الاحتفالات خاصة عندما يرتبط الأمر بأجيال المستقبل وذوي الهمم.
وتابعت مبينة أن استقبال البنك للطلبة إنما جاء ليعبر عن حرص التجاري على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء للوطن وتغرس في نفوسهم مشاعر الشموخ والفخر والحب لأوطانهم.
وعن الفعاليات الأخرى التي تضمنها برنامج الزيارة، قالت الورع إن البنك احتفى بالطلبة في حديقة المنطقة الخلفية لمبناه الرئيسي التي تم تزيينها بأعلام الكويت، حيث استمتع الطلبة وموظفي البنك بالاستماع إلى الأغاني الوطنية التي أضفت جوا من البهجة في المكان في أجواء أسرية أكدت أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات السعيدة مع الضيافة التي أعدها البنك، حيث تمت دعوة الطلاب لالتقاط صور تذكارية مع الموظفين وهم يحملون علم الكويت.
وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة المركز بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك التجاري الكويتي على استضافتهم للطلبة ومشاركتهم أسرة البنك الاحتفالية بالأعياد الوطنية والتي أدخلت البهجة والفرح على قلوب الطلاب والطالبات.

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