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شركات الاستثمار نظم برنامجا حول صناديق الاستثمار

2/26/2024 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجا تدريبيا حول صناديق الاستثمار بعنوان «Investment Funds: Construction، Risks & Profits Expected»، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المحاضر علاء غانم، الخبير المالي والاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «Advisory and Business».
وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش إن أهمية هذا البرنامج تأتي في ظل ازدياد الاهتمام بالاستثمار في الصناديق على مر السنوات الأخيرة، حيث يعزى هذا الاهتمام إلى قدرة هذه الصناديق على توفير تنوع أفضل وتكلفة أقل مقارنة بالأسهم الفردية، لذا سعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تقديم فهم شامل وشرح مفصل حول صناديق الاستثمار وأنواعها، كما سلط الضوء على العوامل المختلفة التي يجب مراعاتها عند إنشاء صندوق أو الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمخاطر المحتملة التي قد تواجههم، والتعرف على العوائد المتوقعة التي يمكن تحقيقها، وتمكينهم من أخذ قرارات استثمارية مدروسة تعود بالفائدة على شركاتهم.

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