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جولدمان ساكس النفط سيبلغ 87 دولارا للبرميل الصيف المقبل

2/26/2024 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع مصرف «جولدمان ساكس» توقعاته لذروة سعر خام «برنت» خلال الصيف القادم، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع بقليل.
وقال المصرف في مذكرة إنه رفع توقعاته لذروة سعر خام «برنت» القياسي خلال صيف عام 2024 بمقدار دولارين إلى 87 دولارا للبرميل.
وأوضح أن وتيرة السحب من مخزونات النفط التجارية البرية في دول المنظمة تسارعت بأكثر من المتوقع إلى حد ما، حيث أدى تحويل مسارات الإمدادات بعيدا عن البحر الأحمر الى زيادة المخزونات العائمة.
ويتوقع «جولدمان ساكس» أن تظل أسعار خام «برنت» ضمن نطاق 70 دولارا و90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن التقلبات الأكثر هدوءا في الأسعار رغم الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعكس ضعف علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وذكر المصرف أن الطاقة الفائضة لدى دول تحالف «أوپيك+» سوف تسمح بمعالجة اختلالات السوق في معظم السيناريوهات، ومن المرجح أن يعوض النمو القوي للإمدادات من خارج «أوپيك» النمو القوي للطلب العالمي.

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