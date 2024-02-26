KIB يقفز بأرباحه 40% إلى 19 مليون دينار في 2023



محمد الجراح: البنك يواصل مسار النمو المستدام بما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح إستراتيجيته رائد بوخمسين: 2023 شهد نجاح زيادة رأسمال البنك.. تماشياً مع تبني إستراتيجية التحول الرقمي

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق KIB صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 19 مليون دينار، وبنسبة نمو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 73 مليون دينار تقريبا في نهاية العام 2023.وفي تصريح له عن النتائج المالية الأخيرة التي حققها KIB، أكد الجراح أن البنك يواصل مسار النمو المستدام بما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح استراتيجيته ومرونة نموذج أعماله لتعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت، علما أن البنك واصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، وطرحها بمزايا حصرية وحلول رقمية تواكب توجهاتهم العصرية ونمط حياتهم العصري.وفيما يخص الأداء المالي خلال العام 2023، فقد ارتفعت الإيرادات التمويلية بنسبة 51% لتصل إلى 172 مليون دينار مقارنة بمبلغ 114 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وكذلك ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 13% لتصل إلى 6 ملايين دينار تقريبا مقارنة بمبلغ 5 ملايين دينار للعام الماضي.تحقيق أفضل العوائدولفت الجراح إلى استمرار KIB في تحسين قيمة وجودة أصوله، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار، كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار، في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة 363 مليون دينار تقريبا، كما في 31 ديسمبر 2023.وأضاف: «يتمتع البنك بمركز مالي قوي وقاعدة رأس مال متينة ومستقرة، الأمر الذي يسهم في دعم جهوده لتلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، ويحرص البنك على توسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك وغيرها، وبالتعاون مع عملائه».أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، فأفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 3% من رأس المال المصدر والمدفوع، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المختصة.كما أشار الجراح إلى اعتماد KIB في استراتيجيته على اتباع نموذج تشغيلي مرن، ونهج يواكب التطورات المستمرة في المجال المصرفي ويتكيف مع تغيراته، مبينا أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا خلال 2023 وسجلت مزيدا من الزخم في الأداء التشغيلي، مؤكدا مواصلة البنك استثماره في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز خدماته الرقمية تماشيا مع استراتيجيته للتحول الرقمي، ليحافظ بذلك على ريادته ومكانته التنافسية في القطاع المصرفي.تعزيز المركز الماليوفي تعليقه على النتائج المالية لعام 2023، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين ان نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، بالإضافة إلى سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».حيث أشار بوخمسين إلى ارتفاع صافي الإيرادات التمويلية بنسبة 21% لتصل إلى مبلغ 53 مليون دينار مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وبالنسبة للمركز المالي للبنك فإن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ ملياري دينار كما في 31 ديسمبر 2023، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 31% لتصل إلى 333 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023. وأضاف أن KIB مستمر في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال (بازل III) 19.78 %.وأضاف بوخمسين: «لقد شهد العام 2023 نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشيا مع تبني KIB لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.571.429 سهما بقيمة 60 مليون دينار. فقد بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع 34.98% ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية - التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو - نسبة 687%، ما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين باستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية».إنجازات رقميةوأشار بوخمسين إلى أن 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث إن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري أدت إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى أعلى المستويات العالمية. ولفت إلى أن KIB كشف العام الماضي عن ثلاث منصات رقمية جديدة متطورة، هي منصة KIB Aqari العقارية الرقمية بالكامل، والتجديد الشامل للمنصة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلته الجديدة، وذلك تأكيدا على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع بالخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير كافة احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا. ولفت إلى إطلاق شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تأسيس شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) برأس مال قدره 45 مليون دينار لممارسة أنشطة الاستثمار الإسلامي والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لـ KIB، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف. وقال بوخمسين «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي KIB المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».مسؤولية اجتماعية شاملةيعتبر برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية واحدا من أقوى البرامج على مستوى المؤسسات الكبرى في القطاع المصرفي، حيث يبرز بشكل كبير التزام البنك المجتمعي، والبيئي، وفي حوكمة الشركات، وحرصه على تفعيل دوره التنموي في هذا المجال على أوسع نطاق وفي العديد من الميادين للوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.وفي هذا الإطار، استهل KIB عام 2023 بمواصلة دعمه لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية، للعام الثالث على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، حيث ركز البنك على اختيار أماكن استراتيجية مثل المجمعات الحيوية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع إلى جانب مواصلة نشر رسائله التوعوية عبر وسائل الإعلام وقنواته البنك الرقمية.كما حرص على اتخاذ خطوات فعالة من أجل تعزيز الثقافة الرياضة والاجتماعية في دولة الكويت من خلال تقديم الرعاية للفعاليات المختلفة في هذا الشأن. كما أصدر KIB تقريره السنوي الثاني للاستدامة لعام 2022، مجددا من خلاله التزامه بمبادراته وجهوده الواضحة والمركزة في تطبيق ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية.جوائز وتكريمات مرموقةأشاد رائد بوخمسين بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة خلال 2023، ما يؤكد استمراره بتحقيق التقدم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية، حيث حصد KIB عدة جوائز من مجلة وورلد فاينانس، وهي جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023»، للعام العاشر على التوالي، وجائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، للعام الثالث على التوالي. كما كرمت وورلد فاينانس قيادة KIB، حيث حصل رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح الصباح، من جديد، على جائزة «إنجاز الحياة في الصيرفة الإسلامية والتفاني في خدمة المجتمع»، بينما تم تكريم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين بجائزة «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية – محرك التنمية والنمو»، لعام جديد آخر. كما حصل البنك على جوائز متنوعة من كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI) إذ توج بجائزة «أفضل رؤية مصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، للعام الثالث على التوالي، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، إضافة إلى جائزة «أفضل بنك في برنامج الثقافة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023».وحصل KIB كذلك على جائزة «أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما حصد أولى جوائز Qorus Reinvention في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز المؤسسات التي تسهم في الابتكار والإبداع على نطاق واسع بهدف صياغة وتشكيل مستقبل الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم اختيار منصة البنك الرقمية KIB Aqari، الجديدة والأولى من نوعها في الكويت، للفوز بهذه الجائزة ضمن فئة «الابتكار في التوزيع».