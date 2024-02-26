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الأهلي رعى مهرجان نادي بورشه الكويت 2024

2/26/2024 2:08:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته كشريك رسمي لمهرجان نادي بورشه الكويت 2024 ضمن برنامجه الحافل للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقا من حرصه على دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية، والتعريف بخدماته ومنتجاته وحلوله المصرفية المتنوعة لدى جميع فئات المجتمع الكويتي.
وأقيم مهرجان بورشه الكويت في مدينة الكويت لرياضة المحركات برعاية وحضور هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس السفير الألماني في الكويت، وحضور مسؤولين من شركة بورشه الأم، وشركة بورشه الكويت وأعضاء النادي من مالكي سيارات بورشه في الكويت والعديد من الدول العربية، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على الشراكة التي تجمع بين دولة الكويت وشركة بورشه العالمية. وشهد المهرجان بطولة رياضية لسيارات بورشه لكسر الزمن المعتمد وتسجيل أسرع لفة على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، فضلا عن وجود مسرح خاص لتقديم برنامج ترفيهي وعرض أبرز سيارات بورشه في الكويت، وإقامة العديد من الفقرات الترفيهية للحضور، فضلا عن تخصيص قسم خاص للأطفال من أجل تنمية مهارات الرسم والتصميم لديهم.
وأقام البنك الأهلي الكويتي العديد من الأنشطة والمسابقات في جناحه خلال المهرجان، وتقديم الجوائز القيمة للفائزين، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع موظفي البنك، الذين حرصوا على الرد على جميع الاستفسارات عن عروض البنوك وحساباته ومنتجاته المصرفية المتنوعة والمصممة لتناسب جميع فئات العملاء داخل دولة الكويت.
وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «نحرص على رعاية مهرجان نادي بورشه الكويت، حرصا منا على دعم الفعاليات التي تشهد حضورا كبيرا من جميع فئات المجتمع، ضمن برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية الذي نقوم بتطويره باستمرار».
وأضاف آل بن علي أن مهرجان نادي بورشه الكويتي يحظى بشعبية كبيرة من قبل عشاق السيارات والقيادة والسباقات في دولة الكويت، لافتا إلى حرص البنك الأهلي الكويتي على التعريف خلاله على أبرز الحلول والمنتجات المصرفية التي يقدمها والتي تلبي احتياجات جميع العملاء في السوق المحلي.
وتابع أن قيم مهرجان نادي بورشه الكويتي تتوافق بشكل تام مع رؤية وأهداف البنك الأهلي الكويتي، التي تركز على توعية المجتمع بالعديد من المعايير الضرورية، ومن بينها التوعية بأهمية القيادة الآمنة على جميع الطرقات، والمساعدة على توفير جميع وسائل الراحة والأمان لهم، وتقديم أبرز الخدمات والحلول التي تواكب التغير المستمر في احتياجاتهم على مدار الوقت.
وأكد آل بن علي حرص البنك الأهلي الكويتي الدائم على تعزيز حضوره لدى جميع فئات المجتمع المحلي، مبينا أنه يعمل على المشاركة في التجارب المميزة التي تشهد نجاحا كبيرا بالتعاون مع العديد من الشركاء في دولة الكويت ومن بينهم نادي بورشه الكويت، ومثنيا على نجاح المهرجان والفعاليات المتنوعة التي شهدت إقبالا كبيرا من جميع الأعمار.

MENAFN26022024000130011022ID1107901323

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