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تشغيل مرفقالجوراسي 4 الأسبوع المقبل

2/26/2024 2:08:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت وشركة سبيتكو تتوقعان استكمال عمليات تشغيل مرفق النفط والغاز المعروفة باسم منشأة الإنتاج الجوراسي 4 (JPF-4) الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته 398 مليون دولار. وقال أحد المصادر: «لقد تم التخطيط لجميع المراحل النهائية لهذا المشروع، ومن المقرر الانتهاء من التشغيل خلال الأيام السبعة المقبلة».
وقد تم إدخال النفط والغاز إلى المرفق المذكور في 18 ديسمبر 2023، قبل الجداول الزمنية المتعاقد عليها.
وقالت المجلة ان شركة سبيتكو تمتلك وتدير في الوقت الحاضر مرفق الانتاج الجوراسي الثالث JPF-3، الذي يعمل بالفعل، بالإضافة إلى المرفق الرابع JPF-4 الذي يجري تشغيله.
تجدر الاشارة إلى ان شركة نفط الكويت كانت قد أرست العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار للمرفق المذكور على شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، وفي غضون ذلك فازت شركة جيره الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار بشأن مرفق الإنتاج الخامس JPF-5 في نفس الشهر.
وأضاف المصدر: «انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيل المرفق الخامس JPF-5 في وقت ما في المستقبل».

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