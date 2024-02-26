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7 7 ملايين مشترك للهواتف النقالة والرواتر في الكويت

2/26/2024 2:08:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن المواطنين والمقيمين في الكويت أجروا نحو 13.3 مليون مكالمة هاتفية دولية خلال 2022 لمدة تبلغ نحو 42.2 مليون دقيقة.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المكالمات الدولية يشهد تزايدا إذ ارتفع بنسبة 47% بأكثر من 4.2 ملايين مكالمة في 2022، مقارنة مع 8.99 ملايين مكالمة في 2021، بينما ارتفع عدد الدقائق بنسبة 24.3% بأكثر من 8 ملايين دقيقة مقارنة مع 33.956 مليون دقيقة في 2021.
وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول تستحوذ على دقائق المكالمات الدولية بلغ إجمالي دقائق المكالمات إليها نحو 17.08 مليون دقيقة تستحوذ المملكة العربية السعودية على 33% منها بواقع 5.67 ملايين دقيقة، تليها قطر بـ2.3 مليون دقيقة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ 2.11 مليون دقيقة، وجزيرة كيريباتي بـ 2 مليون دقيقة، وساوتومي وبرنسيب بـ 998.97 ألف دقيقة، والهند بـ 923.23 ألف دقيقة.
وأظهرت البيانات أن نحو 17 شخصا من كل 100 شخص في الكويت يملكون خطين للهواتف النقالة، وكشفت بيانات مشتركي شركات الهواتف النقالة حتى نهاية 2022 أن إجمالي عدد الاشتراكات الخلوية المتنقلة للدفع المسبق بلغ 3.985 ملايين اشتراك، مقابل 1.596 مليون للدفع الآجل، ليصبح مجموع مشتركي باقات الدفع المسبق والآجل نحو 5.58 ملايين مشترك، بينما يبلغ عدد مشتركي النطاق العريض المتنقل للبيانات (راوتر) نحو 2.144 مليون مشترك، ليبلغ بذلك إجمالي عدد مشتركي الهواتف النقالة والرواتر في الكويت 7.7 ملايين مشترك.
ولجهة اشتراكات النطاق العريض الثابتة فبلغ عددها نحو 62.56 ألف اشتراك، وسجلت اشتراكات النطاق العريض الثابتة للشركات ما عدده 13.68 ألف اشتراكا، أما الأفراد فبلغ عدد اشتراكاتهم نحو 48.88 ألفا، فيما بلغ عدد مشتركي تقنية خطوط الاشتراكات الرقمية نحو 19.15 ألف مشترك.
مؤشر الهواتف
وتفصيليا، أظهرت البيانات أن من بين كل 100 شخص في الكويت يوجد نحو 116.5 شخصا لديهم اشتراك هواتف نقالة، وأن 33 شخصا من كل 100 شخص لديهم خطوط هواتف نقالة بنظام الفواتير (الدفع الآجل)، وأن 83 شخصا من كل 100 شخص لديهم خطوط بنظام شحن الرصيد (الدفع المسبق).
مؤشر الإنترنت
وجاء في البيانات أن من بين كل 100 شخص في الكويت يوجد 45 شخصا لديهم اشتراكات النطاق العريض المتنقل للبيانات (راوتر)، وأن من بين كل 100 شخص يوجد 161 شخصا لديهم اشتراكات أنترنت من خلال شركات الهاتف النقال.

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