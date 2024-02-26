3 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية للبنوك إلى 27 7 مليارا



1.9 مليار دينار ارتفاعاً بالقيمة السوقية لـ «بيتك» إلى 12.62 مليار دينار.. و7.8 مليارات لـ «الوطني» 737.5 مليون دينار تداولات أسهم البنوك منذ بداية العام الحالي.. تشكّل 30% من تداولات «البورصة»

المحلل المالياستهلت أسهم البنوك في بورصة الكويت عام 2024 بأداء قوي، وذلك بدعم من تفاؤل المستثمرين بتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتماسك النفط فوق 80 دولارا للبرميل وما ينتج عنها من دعم ميزانية الدولة، وأيضا النتائج المالية الجيدة التي سجلتها خلال عام 2023، لترتفع القيمة السوقية لأسهم البنوك بـ 3 مليارات دينار منذ بداية العام، لتبلغ 27.7 مليار دينار.وجاء ارتفاع القيمة السوقية لأسهم البنوك بدعم أساسي من ارتفاع القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 1.9 مليار دينار لتسجل 12.62 مليار دينار، و706 ملايين دينار لبنك الكويت الوطني لتسجل 7.8 مليارات دينار.وعلى صعيد أرباح البنوك المحلية خلال عام 2023، فقد ارتفعت لـ 9 بنوك بنسبة 28% لتسجل 1.46 مليار دينار مقارنة بـ 1.14 مليار دينار في عام 2022، والتوزيعات النقدية التي أعلنتها تلك البنوك عن عام 2023 والتي بلغت نحو 697 مليون دينار.وكانت البنوك المحرك الرئيسي لأداء بورصة الكويت منذ بداية عام 2024، حيث ساهمت بنسبة 71% من الارتفاع في القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة التي ارتفعت بقيمة 4.5 مليارات دينار لتسجل 45 مليار دينار.وبذلك، تكون البنوك قد استطاعت تعويض جزء من خسائر القيمة السوقية لأسهم القطاع خلال العام الماضي والتي بلغت 2.2 مليار دينار لتسجل القيمة السوقية للقطاع بنهاية العام مستوى 24.7 مليار دينار، ما يعادل 60.7% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت التي بلغت نهاية عام 2023 نحو 40.63 مليار دينار.وقد شكلت تداولات القطاع التي بلغت 737.5 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية نحو 30% من قيمة التداولات في بورصة الكويت التي بلغت 2.44 مليار دينار وبتركز في سهم «بيتك»، حيث شكلت تداولاته 48% من تداولات القطاع.وارتفعت اسهم جميع البنوك منذ بداية السنة الحالية بنسب متفاوتة حيث ارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بنسبة 17.73% لتسجل 12.62 مليار دينار وشكلت قيمته السوقية 45.5% من القطاع و28% من بورصة الكويت.وأيضا ارتفعت القيمة السوقية للبنك الوطني بنسبة 10% لتسجل 7.8 مليارات دينار وشكلت نحو 28.1% من القيمة السوقية للقطاع و17.3% من البورصة ثم تبعهما من حيث ارتفاع في القيمة بنك بوبيان بارتفاع في قيمته السوقية بنحو 135 مليون دينار، أي بنسبة 5.7% لتسجل 2.51 مليار دينار وبنك برقان بنحو 114 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع 19.2% لتسجل قيمته الرأسمالية السوقية 708 ملايين دينار.وبالتزامن مع التعافي في أسعار اسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح في عام 2023 مقارنة بالنتائج المالية لعام 2022، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) إلى مستويات مقبولة.ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 17.4 مرة على اساس ارباح فترة آخر 12 شهرا المنتهية في ديسمبر 2023 مقارنة بمعدل P/E Ratio فوق مستوى 22 مرة خلال الفترة السابقة بينما بلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 1.96 مرة ومع التوزيعات النقدية عن عام 2023 فقد تحسن العائد النقدي للقطاع ليسجل 2.66%.ويتداول القطاع عند مكرر ربحية 17.4 مرة حيث تتداول معظم البنوك عند مكررات ربحية مناسبة منها بنك الكويت الوطني الذي يتداول عند مكرر ربحة 14.5 على اساس ارباح عام 2023 وبنك الخليج عند مكرر ربحية 14 مرة بينما التجاري يتداول عند أقل مكرر ربحية 7.5 مرات، اما «بيتك» فقد تحسنت تقييماته بعد دمج «الأهلي المتحد ـ البحرين» ليتداول عند مكرر ربحية 20.9 مرة بينما بنك بوبيان لايزال يتداول عند أعلى مكرر ربحية 33.8 مرة.