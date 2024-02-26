127 مليون دولار قيمة 4 عقود أرستها الكويت في يناير



30.5 مليار دولار قيمة العقود المرساة في الشرق الأوسط خلال أول شهر من 2023 11

مليار دولار عقود أرستها السعودية الشهر الماضي .. و٧٫٩ مليارات من الإمارات و٥٫١ مليارات من قطر

محمود عيسىذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) استهلت العام الجديد بترسيات عقود بقيمة 30.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق في الشهر الأول من العام منذ أن بدأت ميد بروجكتس تتبع نشاط المشاريع الإقليمية وترسية العقود في المنطقة في يناير 2014.وعلى النقيض من ذلك، فقد تراجعت ترسيات العقود التي أرستها الكويت في يناير بنسبة 77.7% لتبلغ 127 مليون دولار، وذلك مقارنة مع ترسيات ديسمبر 2023 البالغة 450 مليون دولار في ديسمبر، وكان معظمها نتيجة لصفقة بقيمة 442 مليون دولار أبرمتها وزارة الكهرباء والماء لإعادة تأهيل محطة الزور الجنوبية للطاقة وتقطير المياه.وبالتالي، فقد حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا والعاشر إقليميا بترسيات العقود التي أرستها خلال يناير الماضي، والتي اقتصرت على 4 عقود فقط، وهي:1- مشروع بقيمة 42 مليون دولار لتوريد وبناء محطة طاقة كهربائية بطاقة 400 كيلوفولت لتخدم مناطق الخيران والوفرة والصليبية.2- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 31 مليون دولار لبناء مركز للبنات في ضاحية جابر الأحمد السكنية.3- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 30 مليون دولار لبناء مركز للبنات في ضاحية صباح الأحمد السكنية.4- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 24 مليون دولار لبناء مركز للشباب في ضاحية صباح الأحمد السكنية.وقالت المجلة إن 6 دول في المنطقة أرست كل منها عقودا تتجاوز قيمتها مليار دولار تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليار دولار. وشهد قطاع النفط أكبر قيمة للصفقات الموقعة بقيمة 8.1 مليارات دولار، يليه قطاع البناء بقيمة 7.4 مليارات دولار.وكان أكبر عقد أرسته المملكة العربية السعودية في يناير في نطاق مشروع نيوم العملاق بقيمة 5 مليارات دولار لبناء السدود التي ستنشئ بحيرة اصطناعية في قلب منتجع تروجينا الجبلي، الذي من المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، وحلت الإمارات في المركز الثاني بترسيات العقود في شهر يناير بقيمة 7.9 مليارات دولار.وحلت قطر في المركز الثالث بقيمة ترسيات قدرها 5.1 مليارات دولار، مدفوعة بأربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار ضمن مشروع يهدف لزيادة إنتاج النفط من حقل الخرج، وحلت عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس بعقود قيمتها 1.065 مليار دولار و127 مليون دولار على التوالي، فيما جاءت البحرين في المركز السادس والأخير خليجيا بعقود قيمتها 69 مليون دولار.وعلى صعيد المنطقة الأوسع نطاقا، سجلت مصر ترسيات عقود قيمتها 1.985 مليار دولار. وتلتها الجزائر والعراق بعقود قيمتها 1.267 مليار دولار و605 ملايين دولار على التوالي، ثم تونس والأردن وليبيا بعقود قيمتها 200 مليون دولار و137 مليون دولار و64 مليون دولار على التوالي.