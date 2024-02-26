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ميد توليد الكهرباء بالشرق الوسط سيتجاوز 630 5 غيغاواط بحلول 2030

2/26/2024 2:08:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان قدرة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتجاوز 630 غيغاواط في عام 2030 فيما يتوقع أن تتقلص حصة الطاقة الحرارية من 92% إلى 80% من إجمالي القدرة المركبة للمنطقة.
ونقلت المجلة عن تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا أن القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع من 442.5 غيغاواط في عام 2020 إلى 633.5 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب يزيد في المتوسط عن 4% خلال فترة التوقعات.
وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة التقديرية في 17 دولة 484.3 غيغاواط عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض حصة قدرة توليد الطاقة الحرارية بنسبة 12 نقطة مئوية من 92% في عام 2020 إلى 80% في عام 2030. وتوقع التقرير ان نمو قدرة الطاقة النووية من الصفر في عام 2020 إلى ما يقدر بـ 7.1 غيغاواط بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من محطة البركة في أبوظبي والمفاعلات الأولى في محطات الضبعة للطاقة النووية في مصر. وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن تزداد نسبة الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، من القدرة الإجمالية لتمثل النسب المتبقية خلال فترة السنوات العشر. واستنادا إلى معايير ومنهجيات غلوبل داتا، من المتوقع أن تتمتع المغرب والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأعلى قدرة مركبة للطاقة المتجددة تتراوح بين 20% و61% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة لهذه الدول بحلول عام 2030. وترى الشركة ان مستويات انتشار الطاقة المتجددة في كل من الكويت ولبنان والجزائر والبحرين وليبيا ستبقى ضمن نطاق 10% من اجمالي مزيج الطاقة أو أقل.

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