179 مليون دولار أرباح القابضة المصرية الكويتية في 2023



لؤي الخرافي: المجموعة ضخت 250 مليون دولار استثمارات لتعزيز المنتجات واقتناص الفرص

توسعنا بالعمليات التشغيلية والحفاظ على معدلات ربحية قوية وتطوير أداء جميع الشركات التابعة

نركز على تنويع مصادر دخل الشركة عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية التوسعات الإقليمية تستهدف دفع النمو وتتماشى مع إستراتيجية الاستدامة وتعظيم عوائد المساهمين

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، فقد تم تحقيق صافي ربح قدره 179 مليون دولار، وبلغت إيرادات الشركة 801 مليون دولار خلال عام 2023، لتتجاوز بذلك متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة مـــا قبل الحرب الروسيـــة الأوكرانية.وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات الربحية خلال العام، حيث بلغ الربح الإجمالي 358 مليون دولار، مصحوبا بارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 45% وهي أعلى من مستوياتها التاريخية المسجلة، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 359 مليون دولار، مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 45% أيضا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى 27%، ليحافظ على معدلات الأداء الطبيعية.وعلى صعيد أداء الشركة بالربع الأخير من 2023، ارتفعت الإيرادات إلى 213 مليون دولار، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثالث من 2023، على خلفية النمو الملحوظ لإيرادات شركة «نات اينرجي» بواقع 26%، عند تحويلها بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى عودة أسعار تصدير اليوريا إلى معدلاتها الطبيعية بشركة «الإسكندرية للأسمدة» مقارنة بالنصف الثاني من 2023.كما ارتفع هامش الربح الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 43%، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 95 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 45%، لتصل إلى مستوياتها التاريخية المسجلة.وسجل صافي الربح 50 مليون دولار، مع وصول هامش صافي الربح إلى 23%، مقابل هامش صافي الربح المسجل خلال الربع السابق من العام والذي بلغ 24%، وارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 43 مليون دولار، وهو نمو ربع سنوي بنسبة 18% مقابل 36 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023.نتائج قويةوفي تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2023، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي جاسم الخرافي عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة وقدرتها على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، وقد انعكست هذه النتائج في تحقيق معدلات ربحية قوية من خلال ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية مما ساهمت في ارتفع إجمالي الإيرادات خلال عام 2023 ونمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة.وأشار إلى أن الشركة قامت بتوظيف استثمارات استراتيجية تتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2023، وذلك لتعزيز باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الجديدة، وتعزيز خطط التكامل الرأسي التي تتبناها، وهو ما يؤكد على التزامها بتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل من استثماراتها. وأضاف الخرافي أن الشركة قامت بزيادة حصتها في شركة «الإسكندرية للأسمدة» لزيادة مبيعات الصادرات وتنمية الإيرادات المقومة بالدولار.التكامل التشغيليكما أعرب الخرافي عن امتنانه لشريف الزيات، العضو المنتدب السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية، والذي لعب دورا حيويا في تنمية مسيرة نجاح الشركة، متمنيا له التوفيق في مساعيه المستقبلية، ورحب الخرافي بالعضو المنتدب الجديد للشركة جون روك الذي تم اختياره لتميزه في المناصب القيادية التي تولاها في العديد من الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن خبراته الواسعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية الأساسية والطاقة النووية، وهو ما يتماشى مع أنشطة واستثمارات الشركة وطموحاتها للتوسع والنمو، مؤكدا على ثقته في قيادته الرشيدة لتسطير فصل جديد من النجاحات والإنجازات ومواصلة مسيرة النمو التي تتطلع إليها الشركة.واستشرافا للمستقبل، أكد على أن استراتيجية الشركة تركز حاليا على تحقيق التكامل بين مختلف العمليات التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل من خلال محفظة استثماراتها وذلك عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، والتوسع بتواجدها الإقليمي لدفع النمو وتعزيز مرونة الشركة في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد وتعظيم العائد للسادة المساهمين.وفي إطار التزام الشركة بتعظيم العائد للمساهمين، قال الخرافي إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 6 سنتات للسهم الواحد على المساهمين على أن يتم عرض هذا المقترح على الجمعية العمومية المقبلة، وذلك على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي حققته الشركة، وزيادة التدفقات النقدية، والمركز المالي القوي.أداء قطاعات الشركةوعلى صعيد قطاع الأسمدة، تمكنت الشركة من مضاعفة إنتاج ألواح الفورميكا، وافتتاح مصنع جديد لإنتاج الفورمالديهايد، ومصنع آخر لإنتاج حمض الكبريتيك، وهو ما ساهم في توفير المواد الخام اللازمة لخطوط إنتاج الشركات التابعة. وأضاف أن زيادة حصة ملكية الشركة لأكثر من 75% في شركة «الإسكندرية للأسمدة» أثمرت زيادة الإيرادات المقومة بالدولار.وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، نجحت شركة «نات إينرجي» في زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لأكثر من مليوني أسرة، وبالإشارة إلي شركة «كهربا»، التابعة والتي تعمل في مجال توليد وتوزيع الطاقة، تمكنت بفضل استثماراتها المتتالية على مدار سنوات في تنمية معدلات توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 135 ميغاواط، وتنمية معدلات التوزيع إلى أكثر من 350 ميغاواط اعتبارا من عام 2024، والتي من المتوقع أن تصل إلى 645 ميغاواط بحلول عام 2030.وعلى صعيد حقل امتياز شمال سيناء، فقد أثمرت استراتيجية الشركة تحسين إدارة الاحتياطي، وإطالة العمر التشغيلي للحقل، وتعزيز كفاءة الإنتاج، بخلاف زيادة مساحة الامتياز بمقدار 140 كلم مربع، لتصل إلى 440 كلم مربع.كما قامت الشركة بتخصيص نفقات رأسمالية قدرها 70 مليون دولار للمرحلة 3ب (خلال 2023 حتى الربع الأول من 2024) لحفر بئرين في منطقة الامتداد الجديدة من خلال منصتي ATON1 + KSE2، بما يضمن استمرارية النجاح التشغيلي.ساهم فريق العمل في شركتي الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين في نجاح الشركتين وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ظل التحديات الحالية. وتواصل شركة «بدايتي» التابعة للتمويل المتناهي الصغر الحفاظ على معدلات ربحية قوية.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة عن التشغيل المرتقب لخط إنتاج النيل للأخشاب خلال عام 2024، وهو مشروع مشترك بالتعاون مع شركة Homann Holzwerkstoffe GmbH، وهو ما سيثمر تعزيز مكانة الشركة.