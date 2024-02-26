Tuesday, 27 February 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برقان يحصد جائزة النخبة لـ تقدير الجودة

2/26/2024 2:08:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك برقان مؤخرا جائزة «تقدير الجودة» العالمية المرموقة لعام 2023، التي قام جي. بي. مورغان تشيس بمنحها للبنك تقديرا لأدائه المتواصل عالي الجودة. وتسلط هذه الجائزة الضوء على المعايير المتطورة التي حافظ عليها البنك بإدارته وموظفيه عبر كل عمليات تحويل الأموال للعملاء بالدولار الأميركي.
وقد أشاد مصرف جي. بي. مورغان تشيس بتحقيق بنك برقان نسبة 99.92% في إجراءات المعالجة المباشرة (STP) عن فئة MT103 ونسبة 99.99% عن فئة MT202، ليحصد بفضل هذا الإنجاز جائزة النخبة لـ«تقدير الجودة» عن الفئتين. وبالحديث عن أفضل معدلات المعالجة المباشرة (STP)، تم تصنيف البنك ضمن مجموعة مختارة من بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على مستوى النخبة من الجائزة عن كل من التحويلات المصرفية للعملاء والبنوك.
وفي تعليقه على هذا التكريم المميز، قال محمد الزايد، مدير عام - إدارة العمليات في بنك برقان: «بصفتنا البنك الوحيد في الكويت الذي حصل على جائزة جي. بي. مورغان تشيس لتقدير الجودة للفترة من 2001 إلى 2023 على التوالي، نفتخر بمواصلتنا إحراز هذا الإنجاز على مدى تلك السنوات. وتعكس جائزة جيه. بي. مورغان تشيس المرموقة التزامنا بتقديم الخدمات والحلول المالية المتميزة بأعلى جودة وكفاءة وموثوقية للعملاء وأصحاب المصلحة، ما يعزز موقع بنك برقان الريادي في القطاع المصرفي المحلي».
وأضاف أن جوائز جي. بي. مورغــــان تشيس تعكس الالتزام الثابت للبنك برؤيته الجديدة بأن يكون المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، مدفوعا بموظفيه وعملائه وأفراد المجتمع، من أجل تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات واحتياجات عملائه.
وتعتمد آلية منح الجائزة على تقسيم الفئات لعام 2023 إلى مجموعتين، حيث يتم تصنيف كل منها بحسب الأداء الأمثل لإجراءات المعالجة المباشرة، وتختص فئة MT103 بما لا يقل عن 10.000 دولار أميركي من عمليات التحويل، ويتم منح جائزة تقدير الجودة في هذه الفئة لنسبة 90% إلى 98.9%، بينما تمنح جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» لنسبة 99% أو أكثر. أما فئة MT202 فتستند إلى عمليات التحويل التي لا تقل عن 8.000 دولار أميركي، ليتم منح جائزة «تقدير الجودة» ضمن الفئة لنسبة 98% إلى 99.69%، وتليها جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» بنسبة 99.7% أو أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حصل على العديد من الجوائز خلال العام 2023، مؤكدا ريادته في التميز على مختلف الأصعدة. واحتفل البنك بحصوله على شهادة Great Place to Work (أفضل بيئة للعمل) كأول بنك يحصل عليها، إضافة إلى جائزة براندون هول 2023 الفضية لتميزه في إدارة رأس المال البشري، تقديرا لجهوده المستمرة في تطبيق معايير فئة «التعلم والتطوير - التعلم خلال العمل». كما حصد جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

MENAFN26022024000130011022ID1107901316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث