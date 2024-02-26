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الخليج تعزيز تنوع القوى العاملة ودعم القيادات النسائية

2/26/2024 2:08:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده المتواصلة نحو تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول، نظم بنك الخليج حلقة نقاشية خاصة ببرنامج «Lead The Way» بعنوان «امتلكي حياتك المهنية» للقيادات النسائية لدى البنك، حيث تم بثها من خلال بودكاست.
وتمت استضافة هدويغ نوينز، العضو المنتدب لاتحاد المصارف الدولي، ورئيس منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة»، وهي منظمة تدعم تمكين المرأة والتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات. وأدار الحلقة النقاشية رئيس وحدة البيانات والابتكارات في بنك الخليج مي العويش، وقدم الحلقة النقاشية دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج. كما شاركت سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي لدى الكويت آن كويستينين في الحلقة النقاشية، حيث أشادت بدور بنك الخليج في دعم المرأة وتمكينها قياديا. وتعتبر هذه الحلقة النقاشية الأولى من نوعها في التعاون بين القطاع الخاص الكويتي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت.
وتناولت الحلقة النقاشية العديد من القضايا، في مقدمتها جهود تمكين المرأة والقيادة والاستدامة، وكيفية زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي، وسبل تحقيق تنوع أكبر في المناصب القيادية العليا بالشركات والبنوك.
واستعرض ضيوف الحلقة النقاشية التجارب المميزة في مجال تمكين المرأة والقيادة الاستدامة في دول الاتحاد الأوروبي، وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الإطار، مشيدين بالإنجازات التي حققها بنك الخليج في مجال تمكين المرأة.
من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: بينما نواصل رحلتنا نحو تعزيز التنوع والشمول والقيادة النسائية، تشرفنا في بنك الخليج بأن تكون السيدة نوينز ضيفة متحدثة في بودكاست «Lead the Way» تحت عنوان: «امتلكي حياتك المهنية» حيث شاركت نوينز خلال البودكاست تجاربها المميزة مع القيادات النسائية الناشئة لدى البنك. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية مشاركة القصص الملهمة لرسم مستقبل تمكين المرأة في الكويت، كما نؤكد على التزامنا في بنك الخليج بتعزيز التنوع في القوى العاملة لدينا، لاسيما في دعم القيادات النسائية في الإدارة التنفيذية. وأضافت: كما تشرفنا بزيارة آن كويستينين، سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي لدى الكويت، في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك ومشاركتنا بالكثير من المعلومات القيمة، حول جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وعلى هامش سلسلة الفعاليات التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت مؤخرا بهدف تبادل أفضل التجارب والممارسات حول زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بالقطاع الخاص، شارك عدد من القيادات النسائية في بنك الخليج في ورشة عمل إرشادية خاصة نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت لمجموعة من السيدات الكويتيات القياديات من مختلف القطاعات لمناقشة الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في حياتهن المهنية، وتجاوز التحديات، وتحقيق النجاح.
وتعليقا على مشاركة عدد من القياديات في بنك الخليج في ورشة العمل، قالت الحجاج: نحرص في بنك الخليج على انتقاء وتقديم أفضل الفرص التدريبية لفريق العمل، لاسيما في مجال صقل المهارات القيادية والتطور المهني في جميع المجالات الإدارية والتقنية لتعزيز قدرات الموظفين المهنية.

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