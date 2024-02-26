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Ooredoo تطلق إعلانها جيل بعد جيل يحتفل بأعياد الكويت حاصدا عددا كبيرا من المشاهدات

2/26/2024 2:08:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت Ooredoo الكويت، إعلانها الرسمي احتفالا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني الكويتي، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع هذه المناسبة المهمة لعموم الشعب الكويتي، والذي من خلاله، انفردت الشركة بتسليط الضوء على التطور والتقدم الذي شهدته الدولة خلال العقود الأخيرة على مختلف الأصعدة، وبالأخص الاتصالاتي والتكنولوجي.
ومن خلال إعلانها الابتكاري وغير المسبوق، والذي انبثق عبر ألوان تنبض بالحياة وديكورات حديثة وسيناريو يعكس روح التكنولوجيا، نجحت Ooredoo الكويت في تجسيد مراحل التطور التقني والاجتماعي التي شهدتها الأجيال عبر الزمن، والذي بلغ ذروته في العصر الحديث الذي نعيشه حاليا، بفضل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة للمجتمع. كما عملت الشركة على ربط هذا التقدم باحتفالات العيد الوطني وتطور مظاهره من جيل إلى جيل، وركزت شركة Ooredoo على استمرارها في إثراء الحياة الرقمية لجميع أفراد المجتمع عملا بشعارها «طور عالمك».
واكتسح الإعلان الساحة الإعلامية للأعياد الوطنية بسبب روح البهجة التي يبثها في نفوس المشاهدين والسامعين وتميز الإعلان بأسلوب شبابي يواكب اتجاهات الجيل الكويتي الجديد بطريقة عصرية، مع إبراز روح الحداثة. وقد حصد إعلان Ooredoo عددا هائلا من المشاهدات في الساعات الأولى من بثه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر مألوفا في سجل الشركة الحافل بالإعلانات الفريدة التي تجذب الملايين من المشاهدين سنويا.
ونالت فكرة إعلان «جيل بعد جيل يحتفل بأعياد الكويت مثل ماي Ooredoo» استحسانا واسعا، عكسه التفاعل الإيجابي مع الرسالة التي تسعى لها الشركة في مواكبة وتشجيع التطور. وفي بيان صحافي، أشارت الشركة إلى أن الشعب الكويتي، بغض النظر عن اختلاف أجياله، يسعى دائما إلى التطور والنمو في جميع المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والمعرفة. وأوضحت Ooredoo أنها ركزت في الإعلان على التوجهات التكنولوجية وأساليب التواصل والتعبير لكل جيل كويتي محب لوطنه، واستهلت الأغنية بكلمات تؤكد حب الشعب للبلد في كلمات «حب الوطن أوحد، كل لحظة يتجدد، حتى بأغانينا، بنردد، هالديرة نحبها». كما شجعت المستمعين على احتضان التطور للنهوض للبلد في بادرة للتعبير عن حب الوطن «أنت ترى قدها، وتواصل تحبها، غيرك ابي تعلمه، طورها طورها».
وأكدت الشركة أن هذا العمل يعكس نهجها الاستراتيجي في الإعلانات التي تقدمها خلال فترة الأعياد الوطنية بشكل خاص، حيث تسعى جاهدة لتقديم رسالة جديدة كل عام، بمسار أكثر حيوية يتفاعل مع جيل الشباب ويعزز من شعورهم بالانتماء والوطنية. فقد دعت في إعلانات سابقة إلى التعبير عن حب الوطن بجرأة وشغف لا مثيل لهما، ما يؤكد التزام الشركة بدعم وتعزيز هذه القيم بطريقة ملهمة ومثيرة للاهتمام. وأعربت الشركة عن سعادتها بالتعاون مع اثنين من الشباب الكويتي المبدع في المجال الفني، وهما الفنانة آلاء الهندي والمغني دافي، اللذان كانا بمثابة الشريك المثالي للتعبير عن القيم التي ترغب Ooredoo بتحفيزها في الجيل الشاب، وهي: الانطلاق، التفرد، الإبداع وروح الحياة الحديثة.

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