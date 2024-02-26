تتويج 4 ملاكمين بأحزمة Super Belt في موسم الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة“الأبطال ضد الأبطال” Champions vs Champions، والتي جمعت في Kingdom Arena بالعاصمة الرياض مجموعة من أبرز أبطال اتحاد دوري المقاتلين المحترفين PFL وأبطال اتحاد Bellator للمنافسة على 4 أحزمة Super Belts.

وأعادت هذه الليلة تعريف متعة فنون القتال المختلطة لعشاقها، حيث اجتمع الأبطال من كِلا الاتحادين في قائمة نزالات غير مسبوقة، حيث فاز بحزام Super Belts الملاكم رينان فيريرا في مواجهة مثيرة مع نظيره من اتحاد Bellator الملاكم ريان بدر، وفاز بحزام Super Belt في نزال فئة الوزن المتوسط جوني إبلنين بطل اتحاد Bellator على إمبا كاسانجاناي.

وضمن فئة Catchweight فاز بحزام Super Belt الملاكم جيسون جاكسون (بطل اتحاد Bellator) على نظيره راي كوبر بقرار لجنة التحكيم.

وأعلن حكام نزال الوزن الثقيل الخفيف فوز المنافس على لقب Bellator يويل روميرو بحزام Super Belt عقب فوزه ضد المنافس على لقب PFL تياجو سانتوس.

ومن جانبه فاز بطل اتحاد Bellator السابق فاديم نيمكوف بحزام Super Belt بعد انتصاره على نظيره بطل العالم السابق ضمن اتحاد PFL برونو كابيلوزا، وفاز ضمن نزال الوزن الخفيف الملاكم آي جاي ماكي (بطل Bellator السابق) على نظيره كلاي كولارد (المنافس على لقب اتحاد PFL).

واستمتع الجماهير ومحبي فنون القتال المختلطة بليلة مليئة بالحماس ولحظات تحبس الأنفاس، حيث اُفتتحت جولات اندركارد بنزال وزن الذبابة للهواة والذي انتصر بقرار لجنة التحكيم البطل مالك باسهيل على نظيره فينيسيوس بيريرا، وتبعه نزال وزن الريشة والذي تغلب فيه الملاكم عبدالله القحطاني على إدوكوندال راو، وأعلن الحكام بعد نزال الوزن الخفيف فوز كلاريسا شيلدز على كيلسي ديسانتيس.

وخلال ظهورهم الاحترافي الأول، أنتصر بطل الوزن الخفيف بياجو علي والش (حفيد الملاكم محمد علي) على نظيره إيمانويل بالاسيو.

واختتمت جولات اندركارد ليلة“الأبطال ضد الأبطال” بانتصار بطل اتحاد Bellator آرون بيكو على بطل اتحاد PFL هينري كورليس.

واستضاف موسم الرياض العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية، حيث انطلق الموسم بنزال“أشرس رجل على وجه الأرض” والذي حضره الملايين من حول العالم، وتبعه نزالات“اليوم الحاسم” التي جمعت أبرز الملاكمين من مختلف دول العالم، إلى جانب كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والتي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا.

ويتطلع موسم الرياض لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية على أرض العاصمة الرياض.–واس