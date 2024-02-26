بيان تحذير شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التكنزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المدرسة التكنزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومن موقع مسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءاتٍ تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.
وحذر السفير القضاة من أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها.
MENAFN26022024000208011052ID1107900614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.