د. أبو هولي يبحث مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية تمويل مشاريع اغاثية طارئة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الدكتور ناصر قطامي دعم مشاريع انسانية طارئة للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

وقال د. ابو هولي خلال لقائه مع قطامي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ان الاوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون جراء الاستهداف المنهج والمباشر لتدمير المخيمات

يستوجب وضع الية مشتركة لدعم مشاريع اغاثية طارئة لتخفيف من معاناتهم واصلاح ما دمره الاحتلال من بنى تحتية بالتنسيق والتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"

علاوة على تقديم مساعدات اغاثية طارئة سواء طرود غذائية او وجبات ساخنة استجابة لاحتياجات النازحين في قطاع غزة الذين يقيمون خارج مراكز الايواء التابعة للاونروا .

ووضع د. ابو هولي الوزير قطامي في صورة تداعيات تجميد 17 دولة مانحة تمويلها للاونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعلى المشاريع التي تنفذها الاونروا داخل المخيمات في مناطق عملياتها الخمسة لافتا الى ان تمويل برنامج تطوير البنى التحتية وتحسين المخيمات ممول بشكل حصري وكامل من الدول المانحة التي علقت تمويلها.

واكد د. ابو هولي على ضرورة ايجاد صيغة مشتركة لدعم برنامج تطوير البنى التحتية وتحسين المخيمات للاونروا من خلال الصناديق العربية والاسلامية بما يحافظ على استمرارية عمل الاونروا وحماية ولايتها وتفويضها الذي تسعى اسرائيل الى تقويضه .

واشار الى ان المشاريع الاغاثية التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين من خلال لجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة الممولة من الصناديق العربية والاسلامية ومن ممولين محليين تستهدف النازحين الذين يقيمون خارج مراكز الايواء التي تديرها الاونروا، موضحا بان عدد النازحين في القطاع يصل الى

1.7 مليون نازح نصفهم يقيمون خارج مراكز الايواء التابعة للاونروا حيث يقيمون

في الشوارع.

واكد د. أبو هولي على دعم واسناد عمل

الاونروا في مناطق عملياتها والحفاظ على مكانتها القانونية كونها صاحبة الولاية الحصرية على المخيمات الفلسطينية حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة .

واوضح بأن دائرة شؤون اللاجئين اجرت حصرا بالاضرار التي لحقت بمخيمات الضفة الغربية، نتيجة الاستهداف المتكرر من الاحتلال الإسرائيلي، ويجري العمل على مناقشتها وحصرها مع الجهات المختصة وتزويد الاونروا بها لاشراكها مع المانحين.

وأشار الى أن اللجان الشعبية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين تعمل على قدم وساق في كافة مخيمات قطاع غزة في تنفيذ المشاريع الاغاثية الطارئة وتوزيع المساعدات على اللاجئين والنازحين، ولديها القدرة والاستعداد لإدارة المشاريع القادمة، بكفاءة وفعالية.

وتطرق الى

الاستهدافات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي على مخيمات الضفة الغربية، وحجم الاضرار الناجمة عنه، والتي تهدف الى تفريغ المخيمات، وانهاء عمل الاونروا، وشطب حق العودة.

وأكد على ضرورة مأسسة العمل داخل قطاع غزة، من ترتيب وتوزيع للمساعدات، لان المعاناة وصلت ذروتها، وشعبنا الفلسطيني ينتظر الامل.

ومن جانبه أشار د. ناصر قطامي الى ان هناك عراقيل في ادخال المساعدات من الجانب الإسرائيلي الى قطاع غزة، مؤكدا على

أهمية التعاون المشترك لايجاد الية لتنفيذ المشاريع الاغاثية الطارئة داخل قطاع غزة، وأشار أيضا أنه لا يوجد تصور واضح عن حجم الاضرار في القطاع نظرا لحجم الدمار الكبير واستمرار حرب الابادة على القطاع .

وأكد على الى أن العمل مستمر في توفير المشاريع الإنسانية الاغاثية في قطاع غزة، بالتعاون مع ممولين في الدول العربية وممولين محليين، حيث أن تأمين المواد الغذائية والكرفانات المتنقلة والخيام من أهم الأولويات التي نعمل عليها.

وحضر الاجتماع وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام ومدير المشاريع والبرامج محمد السيد .