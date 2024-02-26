برشلونة يضيف 7 كيلوغرامات من العضلات لجسد لامين يامال

أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الأخصائيين في فريق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يعملون بجهد مع النجم الشاب لامين يامال لإكسابه 7 كيلو غرامات إضافية من الكتلة العضلية.

وكتبت الصحيفة الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق مقتنع بقدرات اللاعب الشاب «16 عاماً» بشدة، ولكنه يخشى عليه وكذلك الأخصائيين البدنيين في النادي من مصير أنسو فاتي وبدري وغافي، حيث ضعف الكتلة العضلية في أجسادهم جعلهم عرضة بشكل كبير لتكرار الإصابات، مما يغيبهم عن المباريات لفترات طويلة ويهدد بفقدانهم لمستقبلهم الكروي.

وجاء في التقرير المنشور على موقع الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن اللاعب خضع لتدريبات وكورس بدني زاد خلاله طوله بقدر 2.5 سنتيمتر، إضافة لتقوية عضلات الفخذين والظهر والعضلات المحيطة بالركبة وعضلة السمانة، الأمر الذي زاد من كتلته العضلي في الإجمال 7 كيلوغرامات.

وقالت الصحيفة إن البرنامج ذاته خضه له اللاعب بيدري لزيادة كتلة عضلية تقيه من الإصابات المتكررة وتعطيه قدرة أكبر على التعامل مع الالتحامات.





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