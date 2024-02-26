رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين ومسارات تطوير التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً، علاقات البلدين ومسارات تطوير التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة

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