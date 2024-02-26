رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين ومسارات تطوير التعاون

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين ومسارات تطوير التعاون
التاريخ
2/26/2024 10:00:03 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً، علاقات البلدين ومسارات تطوير التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة
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