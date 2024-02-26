يستأجر رجلاً يقطع ساقيه للحصول على التأمين .. ففشلت خطته وفقد ساقيه

قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.

وادعى الرجل الذي يبلغ من يبلغ من العمر 60 عامًا أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل، وفقا لموقع news9live.

وفي معرض حديثه عن القضية، قال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول: "لو أن خنزيرًا هو من فعل ذلك، لكان الأمر أكثر فوضى ودموية، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث من قبل، لم يكن الأمر هكذا"، وبالإضافة إلى نظافة موقع الحادث من الدماء، تم العثور على الرجل المسن وقد عصب ساقيه بالقماش وضمد جروحه، وتم العثور على الساقين في دلو مخبأ في مكان مملوء بالإطارات القديمة.

ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.

وتعليقًا على الحدث غير التقليدي، قال الملازم طومسون: "لقد كانت خطة سيئة التنفيذ، ولم أر شيئًا مثل ذلك من قبل".

ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل.



