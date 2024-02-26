أفضل لاعب كرة قدم شاطئية في العالم: في دبي حققت كل أحلامي دفعة واحدة

عبر رودريجو سوارس، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، عن سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في دبي، والتي تمثل فأل حسن له، حيث جاء هذا اللقب بعد أيام من تتويجه شخصياً بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، في دبي أيضا.

وفاز منتخب البرازيل بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" بعد تغلبه على نظيره الإيطالي في النهائي 6-4، وهو اللقب السادس في تاريخه، وبعد 7 سنوات من آخر لقب توج به عام 2017.

وقبل انطلاق مونديال الشاطئية بيومين، احتضن متحف المستقبل في دبي حفل توزيع جوائز الأفضل في كرة القدم الشاطئية، حيث فاز رودريجو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقال رودريجو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عقب اختياره أفضل لاعب أيضا في المباراة النهائية: السعادة تغمرني بتتويج منتخب بلادي بهذه الكأس، أعتقد أنها أفضل بداية لعام 2024، أن أفوز بلقب أفضل لاعب في العالم هنا في دبي، ويفوز منتخب البرازيل بالمونديال بعد 7 سنوات من آخر تتويج لنا.

وأضاف: حقيقة لم أتخيل هذا حتى في أحلامي، أن أحصد كل هذه الألقاب مرة واحدة، كل شيء حدث بسرعة، لكنه جاء تتويجا لجهود كبيرة نبذلها كل يوم.

وأوضح: كل أفراد المنتخب البرازيلي يستحقون التهنئة على هذا الإنجاز، لكن هناك من لم يظهروا على شاشات التلفزيون ويستحقون التهنئة، في مقدمتهم عائلاتنا الذين غبنا عنهم كثيراً، وأيضا الجماهير الذين ارتدوا قمصان المنتخب وشجعونا بحرارة طوال أيام المونديال، وكل من وقف خلف تنظيم هذا المونديال، حتى العمال الذين جهزوا هذا الملعب جميعهم يستحقون التهنئة.

وأكد رودريجو، أن شعور التتويج بكأس العالم رائع، وسبق أن مر به عندما فاز منتخب البرازيل بالمونديال عام 2017.

وقال: من الرائع أن أمر بنفس هذه المشاعر مرة أخرى مع إضافة مساهمتي في إحراز 3 أهداف في المباراة النهائية.

وأوضح رودريجو، أن منتخب البرازيل استحق الفوز بكأس العالم نتيجة شراسته وحماسه طوال مشوار البطولة، وتمسكه في نفس الوقت بأسلوب اللعب الذي تتمتع به الكرة البرازيلية الجميلة.

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