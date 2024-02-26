البرتغالي سانتوس يحرز اللقب العالمي في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين

أحرز البرتغالي أندريا سانتوس لقب بطولة "الكيك بوكسينج للمحترفين" التي أقيمت منافساتها في "مبادلة دوم" بنادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 30 من نخبة لاعبي الكيك بوكسينج على مستوى العالم، يمثلون 20 دولة.

وفاز أندريا سانتوس على الاسباني خيزر نواز، في فئة "الويلتر" الخفيف المتوسط، ليحقق لقب "حزام العالم" للمرة الرابعة.

وفي بقية نزالات البطولة، فاز البرازيلي جوستافو جونز على بطل الإمارات الياس حبيب، بالضربة القاضية بمنافسات "سوبر ميدال" المتوسط الثقيل، فيما حقق أبطال الإمارات عدة انتصارات، وفي مقدمتهم محمد تويزي على الإسباني أحمد ريحوني، وإبراهيم بلال على البرتغالي ليوناردو ميراندا.

وفاز أيضاً الاسباني ايتور كوريتو على المغربي أنس أحميدوش، والصيني شياوكايتي أبو لايكي على الإيراني رضا أحمد نجاد، والفرنسي ناصر بنجاب، على الإيطالي دانييل اوديسي، والكندي أوليفر لانجلوس على التونسي محمد الطرابلسي، والبرازيلي دينيس دا سيلفا على الفرنسي أنطوني فيلا، والنمساوي إيفان زاريفا على الإماراتي عماد يوسف، والمغربي حمزة رشيد على ألكسندر تشيركيسوف من لاتفيا، والبحريني خودوبيرديف خيام على المصري أحمد طنطاوي.

وفي مواجهات السيدات فازت الفرنسية لورين أورور، على التشكية ساركا ميلينوفا في وزن المتوسط، وفازت النمساوية ستيلا على البرتغالية إيفورا في وزن الريشة، والتركية سيفجي دوجان على اليابانية مايو أوكي في وزن الديك.

وأعرب سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي، والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح لافت، موجها الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة، وللمواي تاي على وجه الخصوص.

وأضاف:“سعدنا بمشاركة نخبة محترفي العالم في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، والحضور الجماهيري المميز، والأجواء الاستثنائية المفعمة بالحماس والتحدي بين أبطال العالم، ما يعكس المكانة التي تحظى بها الإمارات، والعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج، وصولا إلى تحقيق الريادة الكاملة على صعيد المنطقة والعالم".

واكد دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج أن المستوى الذي ظهرت عليه منافسات البطولة، تعكس مدى أهميتها، وتطورها في ظل حضور هذه النخبة من لاعبي العالم.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، وكارلوس رامجنالي الرئيس التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج ( الواكو برو)، وأحمد الوزان رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينج والمواي تاي، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ولحسن الهلالي المدير الفني في الاتحاد العربي للمواي تاي، وناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي خوري عضو مجلس اتحاد الإمارات للعبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد جاسم الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة.

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