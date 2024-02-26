الأمين العام لاتحاد الكرة: فخورون بنجاح مونديال الشاطئية والتعاون المثمر مع الفيفا



أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا لمونديال كرة القدم الشاطئية، مدير البطولة، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، مشيراً إلى أن هذا النجاح يصب في مصلحة الكرة الإماراتية ومكانتها الدولية المرموقة.

وأكد الظاهري أن هذه البطولة محطة مهمة من محطات التعاون المثمر والثقة البناءة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل حرص دولة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما يرسخ تعاون دولة الإمارات الدائم مع المنظمات والهيئات الدولية، وريادتها في التنظيم والاستضافة وفق أفضل وأرقى المعايير الدولية.

وثمن الظاهري الإشادة الواسعة من البعثات والوفود المشاركة في مونديال الشاطئية، لما لمسته من جهود كبيرة ومخلصة في الإعداد والتحضير والتنظيم لهذه البطولة.

وقال إن هذا التقدير لدولة الإمارات نابع من الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي في قدراتها على إنجاح الأحداث الكبرى، والتنظيم الاحترافي بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وعصرية، وقدرات بشرية مؤهلة.

وأثنى الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم على الدور الفعال للمتطوعين في البطولة من أبناء وبنات دولة الإمارات، ومختلف الجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة، ومساهمتهم الكبيرة في تنفيذ جميع المهام التي اضطلعوا بها في العديد من لجان البطولة.

وقال إن المتطوعين قدموا صورة متميزة عن الجهود التطوعية التي تعد رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.

وعبر الظاهري عن تقديره للحضور الجماهيري اللافت من أبناء وبنات دولة الإمارات، والجاليات المقيمة في الدولة، بالإضافة إلى القادمين من خارج الدولة لمتابعة مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة التي شهدتها.

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