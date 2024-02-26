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الموسوي يسجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأسرع غوص باستخدام كرسي متحرك

2/26/2024 9:19:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق فيصل الموسوي، الحائز على رقمين قياسيين في موسوعة“غينيس”، رقماً قياسياً جديداً بعدما أكمل أسرع غوص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء، محققاً زمناً قياسياً بلغ 37 دقيقة لمسافة 400 متر، في "دبي أكواريوم".

واستغرقت فترة الإعداد لهذا الإنجاز أربعة أشهر قضاها فيصل في التدريب المتواصل والمكثف على اللياقة البدنية والسباحة والغوص.

وقطع فيصل مسافة 400 متر داخل حوض دبي أكواريوم على 8 أشواط ذهاباً وإياباً وسط البيئة البحرية الغنية بالعديد من أنواع الأسماك والكائنات الحية في حوض "دبي أكواريوم".

وأعرب فيصل الموسوي، عن فرحته وامتنانه بعد إنجازه الكبير، وقال " إن الإنجاز الذي حققته يعد شهادة على قوة الإصرار والإمكانيات اللامحدودة لروح الإنسان، أشعر بالفخر الكبير مرة أخرى وإظهار قدرات الرياضات التكيفية، هذا الرقم القياسي ليس فقط لي، بل ينتمي لكل فرد يرفض أن يُحدد بالقيود".

وتوجه فيصل بالشكر إلى كافة أفراد عائلته على دعمهم اللامحدود له، وفريق عمله الذي سانده خلال فترة التدريب والاستعداد، كما توجه فيصل بالشكر إلى كافة الجهات الداعمة والراعية وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، والراعي المنظّم "دبي أكواريوم".

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