الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28، والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:08، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32، والمد الثاني عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 17:21، والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 80 40

دبي 24 19 85 45

الشارقة 25 19 80 40

عجمان 24 15 85 45

أم القيوين 24 19 80 30

رأس الخيمة 27 16 75 40

الفجيرة 28 19 70 25

العـين 25 16 85 40

ليوا 26 16 85 30

الرويس 23 18 70 40

السلع 23 16 70 35

دلـمـا 20 19 70 45

طنب الكبرى / الصغرى21 20 80 40

أبو موسى 22 21 60 50.

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