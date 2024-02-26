الطقس المتوقع غداً في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28، والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:08، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32، والمد الثاني عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 17:21، والجزر الثاني عند الساعة 06:01.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 18 80 40
دبي 24 19 85 45
الشارقة 25 19 80 40
عجمان 24 15 85 45
أم القيوين 24 19 80 30
رأس الخيمة 27 16 75 40
الفجيرة 28 19 70 25
العـين 25 16 85 40
ليوا 26 16 85 30
الرويس 23 18 70 40
السلع 23 16 70 35
دلـمـا 20 19 70 45
طنب الكبرى / الصغرى21 20 80 40
أبو موسى 22 21 60 50.
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