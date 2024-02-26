قبول استئناف إيفرتون لتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه تم تخفيض خصم النقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد الدروي الممتاز للربحية والاستدامة إلى ست من عشر نقاط.
وقال النادي في بيان "يمكن لإيفرتون أن يؤكد أن مجلس الاستئناف خفض خصم النقاط الذي فرضته لجنة الدوري الممتاز المستقلة في نوفمبر من عشر إلى ست نقاط بأثر فوري".
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