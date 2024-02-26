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قبول استئناف إيفرتون لتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي

2/26/2024 9:19:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه تم تخفيض خصم النقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد الدروي الممتاز للربحية والاستدامة إلى ست من عشر نقاط.

وقال النادي في بيان "يمكن لإيفرتون أن يؤكد أن مجلس الاستئناف خفض خصم النقاط الذي فرضته لجنة الدوري الممتاز المستقلة في نوفمبر من عشر إلى ست نقاط بأثر فوري".

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