الأرجنتيني ليونيل ميسي ينافس هالاند على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم

تصدر ليونيل ميسي وماكس فيرستابن ونوفاك ديوكوفيتش وميكايلا شيفرين ومنتخب ألمانيا لرجال كرة السلة قائمة المرشحين للفوز بجوائز حفل لوريوس في عام 2024.

ويتنافس ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين والفائز بالجائزة في عام 2023 مع ماكس فيرستابن بطل سباقات فورمولا 1 ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على جائزة أفضل رياضي في العام.

وتضم القائمة أيضا موندو دوبلانتيس ونوح لايلز بطلي العالم في ألعاب القوى في عام 2023 إضافة إلى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وعلى مستوى السيدات يتنافس على جائزة أفضل رياضي في العام كل من بطل التزلج الأمريكية شيفرين، والبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم لتنس السيدات، والإسبانية أيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم لكرة القدم في 2023، وشيريكا جاكسون بطل العالم في ألعاب القوى للعام الماضي.

ويتنافس منتخب ألمانيا رجال لكرة السلة الفائز ببطولة العالم بعد إقصاء أمريكا في الدور قبل النهائي مع كل من فريق ريد بول بطل سباقات فورمولا 1 ومنتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات على جائزة فريق العام.

وتم ترشيح الأمريكية سيمون بايلز التي عادت للمشاركة في بطولات الجمباز بعد غياب عامين للاعتناء بصحتها العقلية والفائزة بأربع ذهبيات في بطولة العالم 2023 لجائزة عودة العام.

ويقام حفل توزيع جوائز لوريوس سنويا لتكريم الأفراد والفرق وكذلك الإنجازات الرياضية على مدار العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز