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فريق الأمن العام للجودو يحقق إنجازاً متميزاً ويحصد برونزية البطولة العربية للأندية

2/26/2024 9:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية .
وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة فئة الفرق ، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100)كغ فئة الفردي .
وشهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة ، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا من خمسة دول وهي (الجزائر ، تونس ، العراق ، قطر ، بالاضافة الى الأردن) .
وترأس وفد الأمن العام المشارك في البطولة الرائد ابراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر جميل، واللاعبون "معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل" .













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