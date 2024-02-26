فريق الأمن العام للجودو يحقق إنجازاً متميزاً ويحصد برونزية البطولة العربية للأندية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية .
وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة فئة الفرق ، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100)كغ فئة الفردي .
وشهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة ، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا من خمسة دول وهي (الجزائر ، تونس ، العراق ، قطر ، بالاضافة الى الأردن) .
وترأس وفد الأمن العام المشارك في البطولة الرائد ابراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر جميل، واللاعبون "معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل" .
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