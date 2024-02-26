Monday, 26 February 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع المدني بجنوب لبنان: شهيدان في غارة إسرائيلية بقضاء صور

2/26/2024 9:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في جنوب لبنان ان شهيدين ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجادل بقضاء صور.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هدف الغارات على إقليم التفاح كان أيضا تدمير ما تبقى من مسيرة أسقطها حزب الله.













MENAFN26022024000208011052ID1107900346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث