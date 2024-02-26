الدفاع المدني بجنوب لبنان: شهيدان في غارة إسرائيلية بقضاء صور

الدفاع المدني بجنوب لبنان: شهيدان في غارة إسرائيلية بقضاء صور
التاريخ
2/26/2024 9:09:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الدفاع المدني في جنوب لبنان ان شهيدين ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجادل بقضاء صور.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هدف الغارات على إقليم التفاح كان أيضا تدمير ما تبقى من مسيرة أسقطها حزب الله.
MENAFN26022024000208011052ID1107900346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.