ادارة السير تحصل على شهادة آيزو 9001

MENAFN - Al Wakeel News)ضمن اطار السعي لتجويد الخدمات المرورية، تسلّمت ادارة السير اليوم شهادة نظام ادارة الجودة (الآيزو :9001), المتعلقة بتوحيد اجراءات العمل من خلال الوثائق المعتمدة التي تضمن تقديم الخدمات المرورية لمتلقي الخدمة على الوجه الأمثل.

واكد مدير ادارة السير العميد فراس الرشيد على التزام ادارة السير بالاستمرار بتطوير بيئة العمل ضمن معايير الجودة العالمية، وترجمة هذا الانجاز الى خدمات فعلية يلمس أثرها الايجابي كافة المراجعين، كرديف للخدمات الانسانية التي يقدمها رقباء السير في الميدان، ومشيداً بحصول ثلاثة عشر ضابط وضابط صف على شهادة نظام تدقيق الجودة الداخلي (QMS).



وفي الختام قدّم العميد فراس الرشيد الدروع التذكارية، ووزع الشهادات على مستحقيها.

