مخاطر قلة النوم: طرق بسيطة تضمن الراحة والعمق في النوم

(MENAFN
- mslgroup) يعتبر النوم من أهم العوامل المساهمة في تحسين صحة الإنسان ورفاهيته، إلا أن الكثير من السعوديين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، كما يغفلون التأثيرات السلبية للأرق على جودة حياتهم اليومية. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر قلة النوم مصدر قلق عالمي، يؤثر على صحة الملايين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونه العامل الأساسي المضاعف لمشكلة قصور الانتباه بمعدل من ثلاث الى عشر مرات1. وتستمر الآثار الناجمة عن قلة النوم على المدى الطويل، إذ تؤدي إلى إضعاف القدرات المعرفية، بالإضافة إلى التسبب بتقلبات المزاج وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
وكشف استطلاع أجرته شركة "Toluna" مع أكثر من ٤٠٠ مستهلك في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 20202، أن حوالي ۲ من كل ۳ سعوديين (~٧٠%) يعانون من الأرق، بما في ذلك صعوبة النوم والاستيقاظ ليلاً والشعور بالتعب صباحاً. إلا أن ٥٠% منهم لم يتخذوا إجراءات تمكنهم من الاستمتاع بجودة أعلى من النوم. وبحسب المجيبين السعوديين، يساعد النوم الجيد خلال الليل على تعزيز النشاط الصباحي وتحسين المزاج، إلى جانب الشعور بالانتعاش والتعافي. إلا أن معظم السعوديين لا ينامون قبل انتصاف الليل بمتوسط ٥إلى ٦ ساعات من النوم خلال أيام الأسبوع، كما أن نسبة الأشخاص الذين يدركون أهمية الميلاتونين في تعزيز مستويات النوم لا تتعدى نسبتهم الـ٢٠%.
ويعد الميلاتونين المادة الطبيعية المسؤولة عن تنظيم الساعة البيولوجية لدورة النوم والاستيقاظ لدى البشر. ويؤثر نمط الحياة الحديث والتعرض للضوء ليلاً على عملية إنتاج الميلاتونين طبيعياً في الجسم، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات النوم.
وقال طارق عبد العزيز، نائب الرئيس ومدير علامة ZzzQuil NATURATM: "التزاماً منا بتلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية، قررنا إطلاق ZzzQuil NATURATM، من العلامة التجارية رقم ١ في العالم، وهو مكمل غذائي لتعزيز جودة النوم بدون تعود. تم تطوّير هذا المنتج لتعزيز عملية الإفراز الطبيعي للميلاتونين في الجسم. ويساعد ZzzQuil NATURATM على تحسين مستويات النوم بشكل طبيعي دون الشعور بالنعاس في اليوم التالي، وذلك عبر تزويد الجسم بمستويات مناسبة من الميلاتونين بناء على اختبارات سريرية، ما يمكّن الجسم من الاسترخاء والنوم. كما يحتوي المنتج على مكونات مختارة بعناية مثل البابونج واللافندر ونبتة الناردين المعروفة بقدرتها على تعزيز النوم الطبيعي والمريح، بالإضافة إلى فيتامين ب٦ الذي يساعد على الحد من الشعور بالتعب والإرهاق الجسدي."
ورغم أهمية النوم كوظيفة فيزيولوجية حيوية ضرورية لتحسين مستويات العافية، يواجه الكثير من الناس تحديات حقيقية ترتبط بجودة النوم ليلاً.
ووفقاً للدكتورة نيفين زكي [أستاذة الطب النفسي وطب النوم في جامعة المنصورة مصر، واختصاصية نوم معتمدة بجمعية أبحاث النوم ESRS ومنسقة يوم النوم العالمي في الشرق الأوسط]: "يعزز الميلاتونين مستويات النوم ويعتبر من المكملات آمنة الاستخدام. وتشهد الأسواق العالمية انتشاراً واسع النطاق لمكملات الميلاتونين نظراً لدورها في تحسين النوم ومساعدة الناس على مواجهة التحديات الناجمة عن الأرق الليلي. يعتبر النوم الجيد ركيزة أساسية لتعزيز الصحة، تماماً مثل التغذية وممارسة الأنشطة البدنية. كما يساعد في تحسين الذاكرة وتعزيز قدرات التعلم والعناية بصحة الدماغ وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى تحسين الصحة الجسدية والحفاظ على مستويات عالية من الطاقة. ومن الأهمية بمكان التركيز على أن جودة النوم لا تقاس بعدد الساعات التي نقضيها في النوم ليلاً فحسب، وإنما تعتمد على مستويات النوم وعمقه."
وقال الدكتور وونغ يونغ تشيات، عالم المجموعة في مجال الشؤون الطبية والتقنية لدىZzzQuil NATURATM: "من المعلوم أن الميلاتونين مادة طبيعية ينتجها الجسم في الليل، وهي مسؤولة عن إرسال إشارات إلى أجسامنا لجعلها أكثر ارتخاء وتحضيرها للنوم."
يبلغ إنتاج الميلاتونين ذروته خلال مرحلة الطفولة، وتتناقص مستوياته مع تقدمنا في العمر، إذ تنخفض مستويات إنتاج الميلاتونين في أجسادنا بعد بلوغنا سن الـ٣٠ وذلك بمعدل نصف إنتاج هذه المادة لدى الأطفال. الأمر الذي قد يؤدي أحياناً إلى التأثير على نومنا مع التقدم في السن وحدوث تغييرات في أنماط حياتنا. وبالإضافة إلى تقدم العمر، تؤثر عدة عوامل على إنتاج هذه المادة في الجسم، ومن بينها استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلاً، والعمل الليلي وتناول الكحول واستهلاك أنواع معينة من الأدوية. ونسعى جاهدين بصفتنا شركة رائدة في مجال تعزيز جودة النوم، لتوفير منتجات تعالج التحديات المتصلة بالنوم. ويعتبرZzzQuil NATURATM gummy بمثابة مكمل غذائي صمم خصيصاً من قبل فريق من العلماء والخبراء لتعزيز قدرة الجسم على إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، وتمكين المستخدمين من النوم بسرعة أكبر.
يقدم ZzzQuil NATURATM للسعوديين مكملاً طبيعياً موثوقاً لا يسبب التعود، ويتوفر كحلوى ليّنة بنكهة التوت، بحيث يمكن تناولها بسهولة في المنزل أو أثناء السفر عبر مناطق زمنية مختلفة.
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