باب القصر يستعد لإطلاق سلسلة من العروض والباقات المميزة احتفاءً باقتراب شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق باب القصر بدأه الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ودعا ضيوفه لمشاركته أروع اللحظات خلال هذا الشهر الفضيل، مقدّمًا لهم سلسلة من باقات الإفطار والسحور الفاخرة التي تضم ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات الرمضانية المفضلة لدى الجميع ضمن أجواء عائلية وروحانية دافئة.
فمقابل 379 درهم إماراتي للشخص الواحد، سيكون بإمكان الضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار رائع يضم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية الشهية والمشروبات الرمضانية المنعشة، فضلًا عن منصات الطهو المباشر، وذلك من أذان المغرب وحتى الساعة 9:00 مساءً طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
كما يمكن للراغبين بالحصول على وجبة سحور منقطعة النظير، الاستمتاع بطيف واسع من الأطباق الشرق أوسطية الشهية المقدمة ضمن قائمة طعام انتقائية، كل ذلك وأكثر مقابل 250 درهم إماراتي للشخص الواحد كحد أدنى للإنفاق، من الساعة 10:00 ليلًا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
وفي حديثه عن تحضيرات فندق باب القصر لاستقبال الشهر الفضيل، قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: "إنّ شهر رمضان المبارك هو شهر التفكّر بالنعم والامتنان لله عليها وهو وقت التعاون والعمل الجماعي. وفي فندق باب القصر، حرصنا على تصميم عروض الإفطار والسحور التي تحتفي بتقاليد شهر رمضان وجوهره الفريد، واتخذنا على عاتقنا مهمة منح ضيوفنا تجارب رمضانية منقطعة النظير، مقدّمين لهم قائمة طعام متنوعة تحتفل بالنكهات الغنية لهذا الشهر ضمن أجوائنا الساحرة".
وقد نوّه الفندق على إمكانية تطبيق تكاليف إضافية على المشروبات الغازية والقهوة والشاي، وأشار إلى توفر وجبات الإفطار والسحور بالمجان للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل، في حين يتم فرض رسوم على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق. وأكّد على إلزامية الحجز المسبق قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المطلوب أو موعد الإلغاء، وعدم قبول الزيارات دون حجز.
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