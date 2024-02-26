جامعة الإمارات تنظم فعالية "التواصل مع شركاء التوظيف"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز فرص العمل والبرامج التدريبية لطلبتها وخريجيها، نظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين في جامعة الإمارات العربية المتحدة فعالية "التواصل مع شركاء التوظيف"، بمشاركة 26 مؤسسة من قطاعات مختلفة. وتُعدّ هذه الفعالية جزءاً من سلسلة مبادرات يقوم بها مركز التوظيف وشؤون الخريجين، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة والخريجين للتواصل المباشر مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف المجالات.
وقالت اليازية الظاهري، مدير مركز التوظيف وشؤون الخريجين: "نحن في المركز نؤمن بأهمية توفير كل السبل التي من شأنها تعزيز فرص التوظيف والبرامج التدريبية لطلبتنا وخريجينا وتطوير مساراتهم المهنية.
واوضحت ان فعالية 'التواصل مع شركاء التوظيف' تمثل منصة فريدة لطلبتنا وخريجينا لعرض مهاراتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع ممثلين من كبرى المؤسسات في الدولة والمنطقة."
وأضافت الظاهري: "إن مشاركة هذه المؤسسات الخاصة والحكومية تعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم والتدريب الذي توفره جامعتنا، وكذلك تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الخريجون في دعم وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي."
وتضمّنت الفعالية سلسلة من المقابلات الفورية، وجلسات العمل، ولقاءات الشبكات التي سمحت للطلبة والخريجين بتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في سوق العمل. كما قدّمت الفعالية فرصة للمشاركين للتقدم مباشرة إلى الوظائف المعروضة والمشاركة في مقابلات العمل.
يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار جهود جامعة الإمارات لتعزيز تنافسية خريجيها وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل ومواكبة تغييراتها المستمرة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات، وتوفير فرص اكتشاف مسارات جديدة للنمو المهني.
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