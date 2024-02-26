أستاذ بجورجتاون يناقش «الدخل الأساسي العالمي» في كتابه الجديد

(MENAFN
- BLJ Worldwide) مع تزايد الفجوة العالمية في الدخل كل عام، ناقش كتاب كارل ويدركويست الجديد، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة جورجتاون في قطر، والذي حمل عنوان "الدخل الأساسي العالمي" ضمن سلسلة المعرفة الأساسية لمطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ضرورة توفير دخل نقدي بسيط، يسدّ الاحتياجات الأساسية، بشكل دوري ودون شروط لكل مواطن.
ويُعد هذا الكتاب أول مُقدمة موجزة ومتاحة حول الدخل الأساسي العالمي توفره دار نشر أمريكية مرموقة. وأُلف هذا الكتاب للمواطن العادي ليُجيب على الأسئلة الأساسية كتعريف الدخل الأساسي العالمي، وكيفية عمله، والحُجج المؤيدة والمضادة له. وبناء على أدلة عديدة، فقد درس الدكتور ويدركويست التكلفة المحتملة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لتوفير هذا الدخل، وعرض المبررات التي تجعله يعتقد بأنه سيكون إصلاحًا مهمًا.
منذ استباطها قبل نحو مئتي عام، فقد حازت فكرة الدخل الأساسي العالمي تأييدًا لمرات عدة، لكنها أصبحت اليوم أكثر قبولاً من أي وقت مضى، كما يقول الدكتور وايدركويست، الذي يحمل شهادتيّ دكتوراه في علم الاقتصاد وعلم النظرية السياسية. وهو يقول: "لقد أصبحت الشروط مُهيأة أكثر من أي وقت مضى، في معظم أرجاء العالم، لتزايد عدد المؤيدين للدخل الأساسي العالمي، فضلاً عن أسباب قوية للاعتقاد بأن موجة التأييد الحالية ستؤدي إلى تبني فكرة الدخل الأساسي العالمي في دول عدة حول العالم".
من هنا، يأتي كتاب "الدخل الأساسي العالمي: المعرفة الأساسية" في الوقت الملائم، ليتوجه إلى جمهور عريض يتجاوز الدوائر الأكاديمية. ويقول الدكتور ويدركويست بهذا الصدد: "بالرغم من أنه يُمكن لكل مواطن الاستفادة من هذا الكتاب، إلا أنه سيكون أكثر قيمة للأشخاص المشاركين في الإجراءات السياسية، على غرار الطلاب والناشطين".
وجدير بالذكر أن تأليف هذا الكتاب هو ثمرة البيئة البحثية المُلهمة في جامعة جورجتاون في قطر، حيث يعمل الدكتور ويدركويست منذ عام 2009. وكانت الموارد الشاملة المتوفرة في المكتبة وعلى الإنترنت في غاية الأهمية، فضلاً عن الدعم الذي وفّره طلاب الجامعة من مساعدي البحوث الموهوبين الذين تخرجوا الآن، لا سيما أنجالي سينغ (دفعة 2023)، ومحمد كارتر (دفعة 2023). وقدّم الطلاب، مقابل الحصول على التوجيه وفرصة العمل على مشروع نشر، مساعدة في مجال التحرير المبكر ونسخ المحاضرات التي أصبحت المشروع المقبل لكتاب الدكتور ويدركويست.
ويُعتبر موضوع الدخل الأساسي العالمي في صلب بحوث الدكتور ويدركويست وأعماله الأكاديمية على مدار 20 عامًا. وقد ألّف الدكتور ويدركويست أو شارك في تأليف أو نشر 11 كتابًا منها “الاستقلال ، وعدم الملكية، والدخل الأساسي: نظرية الحرية كقوة للرفض”. وهو يُعد عالمًا بارزًا في مجال الدخل الأساسي العالمي، إذ سبق له تقديم المشورة حول عدد من المشاريع التجربية ذات الصلة، ومنها مشروع خاص بحكومة كاتالونيا.
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