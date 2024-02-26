20-متحدثًا من 10-دول يشاركون في ورشة عمل « حلول الاستدامة متعددة التخصصات » في رأس الخيمة

(MENAFN
- Communicate Gulf)
تم مشاركة أفكار متنوعة ومبتكرة حول كيفية تسريع الاستدامة من قبل 20 متحدثًا من 10 دول في ورشة عمل لمدة يومين حول " حلول الاستدامة متعددة التخصصات "، والتي تستضيفها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالاشتراك مع أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم والإنسانيات (AGYA).
غطى متحدثون من ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين والجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة مجموعة من المواضيع -تتراوح من الابتكارات في البنية التحتية المستدامة إلى الزراعة الخضراء، وتعزيز قابلية الطاقة الكهروضوئية لإدارة موارد المياه الجوفية، والتنمية المستدامة في الرعاية الصحية، وتأثير تكنولوجيا النانو -في ورشة العمل التي ضمت شباباً من مختلف الجامعات من العالم.
فيما قال البروفيسور ستيفن ويلهايت نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: “ينبع دعمنا لهذا الحدث من إيماننا القوي بأن دراسة الاستدامة ليست مجرد أمر جميل، ولكنها ضرورية للبقاء على قيد الحياة. من الجنس البشري. ومن خلال مساهماتهم، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بإمكانية معالجة المشاكل التي من صنع الإنسان أو حلها من خلال حلول من صنع الإنسان. لقد كان التنوع الهائل في الأفكار والحلول المبتكرة مذهلاً بكل بساطة
وقال البروفيسور أحمد سخرية، رئيس اللجنة المنظمة، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "ستعطي هذه الورشة دفعة أخرى لتعاوننا المستمر مع أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم والإنسانيات (AGYA) في عرض الابتكارات في الحياة المستدامة من خلال عيون الشباب. عكست العروض التقديمية معايير عالية الجودة ، وتضيف الطبيعة متعددة التخصصات للمواضيع التي تم استكشافها طبقة من العمق والاهتمام بالمناقشات. كان من الملهم أن نشهد خبراء من المجالات المتنوعة مثل الهندسة المعمارية والهندسة والعلوم الطبية الحيوية والصيدلية تتقارب لمعالجة القضايا الملحة في الاستدامة. "
وتضمن الحدث أيضًا مسابقة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة للطاقة المتجددة، وهي عبارة عن منتدى للطلاب الجامعيين لعرض أبحاثهم وتبادل الأفكار وتحسين مهارات الاتصال لديهم. وكانت أهداف المسابقة هي تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الطلاب؛ منح الطلاب الجامعيين فرصة لمشاركة أفكارهم البحثية؛ وتطبيق المفاهيم الهندسية للطاقة المتجددة.
الفائزون في المسابقة هم: جامعة أبوظبي (المركز الأول في الفحص الذكي لخطوط أنابيب النفط والغاز)؛ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (المركز الثاني لـ BreatheEZ)؛ وجامعة الشارقة (المركز الثالث للمعدات الكهربائية المطبوعة ثلاثية الأبعاد لتخزين طاقة الهواء المضغوط).
تأسست أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم والإنسانيات (AGYA) عام 2013، ويقع مقرها في أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والإنسانيات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر. وكانت بمثابة أول أكاديمية ثنائية للباحثين الشباب في جميع أنحاء العالم. وهو يعزز التعاون البحثي بين الباحثين المتميزين في بداية حياتهم المهنية (3-10 سنوات بعد الدكتوراه) المنتسبين إلى مؤسسة بحثية في ألمانيا أو في أي دولة عربية.
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